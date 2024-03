Bourses : nouveau record pour Francfort et Paris

C'est un nouveau record pour Paris et Francfort. L'indice Dax de Francfort a dépassé pour la première fois la barre des 18.000 points peu après l'ouverture, ce mercredi. Paris a aussi atteint un nouveau record en séance. De son côté, Milan gagnait 0,18%.

De manière générale, les Bourses européennes ont ouvert en légère hausse ce mercredi, conservant leur dynamique de la veille portée par des chiffres d'inflation, qui n'ont pas inquiété les investisseurs, et de bons résultats d'entreprises.

Paris enchaîne les records

Dans le détail, la Bourse de Paris grappillait 0,13% mercredi matin, restant bien orientée à la hausse grâce à la perspective de baisse des taux d'intérêt cette année. L'indice vedette CAC 40 montait ainsi de 11,60 points à 8.099,08 points vers 09h40. Mardi, il a gagné 0,84% pour terminer à un nouveau record à 8.087,48 points. Dans les premiers échanges de mercredi, il a dépassé les 8.100 points pour la première fois et a atteint un plus haut en séance à 8.107,41 points. Une bonne nouvelle, d'autant que la Bourse parisienne avait entamé la semaine en baisse.

Pour rappel, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a dépassé pour la première fois la barre des 8.000 points jeudi dernier, soutenu à ce moment par les annonces de la Banque centrale européenne (BCE). Il faut dire que depuis quatre mois et demi, l'indice parisien connaît un bond fulgurant, de près de 18% par rapport à son point bas en séance du 23 octobre. Ce mouvement s'est fait en deux temps : une première phase en fin d'année 2023, avec le repli des taux d'intérêt sur le marché de la dette, et une deuxième phase entre fin janvier et mi-février avec les résultats d'entreprises.

Dax dépasse les 18.000 points

De son côté, l'indice vedette Dax de la Bourse de Francfort a poursuivi mercredi sa course aux records, dépassant la barre de 18.000 points peu de temps après l'ouverture.

Vers 08h10 GMT (09h10 à Paris), l'indice allemand a atteint 18.001,42 points, en hausse de 0,15%, atteignant un nouveau record historique, sur fond de recul de l'inflation en zone euro « qui rend très probable une baisse des taux d'intérêt directeurs (de la Banque centrale européenne) en juin », selon Jochen Stanzl, un analyste de CMC Markets

Et dans le monde ?

Plus largement, les indices boursiers en Asie sont plus réservés au lendemain de chiffres d'inflation en demi-teinte. Après un début de séance en hausse, la Bourse de Tokyo a finalement perdu 0,26%, devant la perspective de hausses de salaires significatives des grandes entreprises japonaises cette année, synonyme d'un début de resserrement monétaire potentiellement imminent au Japon.

Hong Kong a fini quasi stable (-0,07%), faisant une pause après son bond de plus de 3% de mardi. Shanghai a perdu 0,40% et Bombay reculait de 1,26% vers 08h30GMT (09h30 à Paris).

Aux Etats-Unis, une perspective de baisse des taux

Outre-Atlantique, les indices de Wall Street ont fini en nette hausse mardi et le S&P 500 s'est hissé à un nouveau record en clôture, peu échaudé par un léger rebond de l'inflation américaine en février et entraîné par de bons résultats dans la technologie. D'autant que la publication, mardi, d'une inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation, en repli aux Etat-Unis en février a conforté les investisseurs dans leur scénario d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) américaine cette année.

« La surprise sur l'inflation n'est pas suffisante pour remettre en cause la perspective de baisses de taux de la Fed plus tard dans l'année », estime ainsi l'équipe de recherche et de stratégie de LBPAM.

Mais ils pensent néanmoins que « les derniers chiffres d'inflation ne vont clairement pas donner à la Fed la « confiance supplémentaire » qu'elle attend avant de commencer à baisser ses taux ».

Pour rappel, dans le but de juguler la forte inflation, la banque centrale américaine a relevé à 11 reprises ses taux entre mars 2022 et juillet 2023. Ces analystes parient donc qu'une « première baisse de taux ne devrait pas intervenir avant juin au plus tôt ». En attendant, le comité de politique monétaire de la banque centrale américaine se réunit la semaine prochaine et devrait maintenir les taux directeurs inchangés pour ce mois-ci.

Par ailleurs, sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts des Etats s'affichaient stables vers 08h30 GMT (09h30 à Paris). Le bitcoin, qui a également enchaîné de nouveaux records, gagnait 3,21% à 73.347 dollars.

(Avec AFP)