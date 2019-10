Le régulateur bancaire mise sur l'intrapreneuriat pour se réinventer

Les banques ne sont pas les seules à initier des programmes d'intrapreneuriat pour se transformer. L'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, adossée à la Banque de France, mise elle aussi sur ce type de dispositif pour innover. "Le Swave va incuber certains de nos projets autour de l'intelligence artificielle pour améliorer les fonctions de supervision financière", a annoncé Thierry Bedoin, chief digital officer de la Banque de France, à l'occasion de la conférence de rentrée du Swave, l'incubateur de Fintech basé dans le quartier de La Défense.

"Ce programme d'intrapreneuriat est une première pour la Banque de France", a-t-il précisé.

Des contrôleurs augmentés

Ce partenariat d'accompagnement avec le Swave est le fruit d'un appel à projets mené au sein du régulateur bancaire autour de la thématique du contrôleur augmenté. "Dans ses fonctions de contrôle, l'ACPR est confrontée à une masse de données de plus en plus importante. L'idée est de comprendre comment les nouvelles technologies peuvent nous aider à améliorer nos missions", explique Olivier Fliche, directeur du pôle Fintech innovation de l'ACPR.

Sur les 35 idées proposées par les agents de l'ACPR, quatre ont finalement été retenues, dont une à un stade de développement encore précoce. Trois intrapreneurs se frotteront donc à l'écosystème du Swave sur une période de 6 à 9 mois. "Un seul intrapreneur par projet sortira de son métier. Il sera accompagné en interne par des collègues de l'ACPR qui, eux, ne seront pas « exfiltrés », et par un référent à la Banque de France", précise Olivier Fliche.

L'incubation sera mixte : les intrapreneurs seront à La Défense deux jours par semaine et au Lab, la cellule innovation de la Banque de France, le reste du temps. "Le Swave coachera nos intrapreneurs pour les aider à identifier les solutions qui permettront de concrétiser leurs idées. Le Swave apportera aussi son expertise dans la conduite de projets innovants", détaille Thierry Bedoin.

Une approche expérimentale

Si la nature précise des projets n'a pas été révélée, ces derniers se concentrent sur les technologies d'extraction de connaissance (text mining en anglais) et d'analyse de données prédictive.

"Un contrôleur à l'ACPR doit lire des rapports, analyser des situations à partir de réglementations complexes, prendre en compte la jurisprudence des tribunaux et collecter des données financières auprès des établissements. Les technologies d'analyse prédictive, de reconnaissance, de compréhension et de classification de texte doivent permettre au contrôleur de se concentrer sur l'essentiel", expose Olivier Fliche.

Contrairement à un programme d'intrapreneuriat classique, l'objectif n'est pas de créer de nouvelles entreprises à partir de ces projets d'innovation mais de développer de nouvelles solutions qui pourront ensuite être utilisées en interne par les équipes de l'ACPR. A la fin du programme, les intrapreneurs retrouveront donc leur poste. Si elle est concluante, cette approche expérimentale pourrait être déclinée dans d'autres activités de la Banque de France.

------------------

Le Swave a accompagné 45 startups

Depuis 2017, le Swave a accompagné 45 startups dans le domaine de la Fintech, de l'Assurtech et de la Regtech. Ces jeunes pousses ont levé un total de 75 millions d'euros et ont permis le maintien ou la création de 220 emplois. L'incubateur basé à La Défense vient de lancer son troisième appel à projets autour de quatre thématiques : la finance et la mobilité, l'épargne et la finance durable, l'efficacité opérationnelle et la conformité, et enfin l'open banking. Les startups retenues débuteront leur programme d'incubation en janvier 2020.