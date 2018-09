Pour surmonter le Brexit, le superbanquier Mark Carney maintenu à la tête de la Banque d'Angleterre

A près de six mois du Brexit effectif, officiellement le 30 mars prochain, Londres choisit la stabilité. Le ministre des Finances britannique, Philip Hammond a annoncé ce mardi 11 septembre que le gouverneur de la Banque d'Angleterre (Bank of England), Mark Carney, avait accepté le prolongement de son mandat jusqu'au 31 janvier 2020, afin d'aider à la période de transition qui s'ouvre avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Son mandat, qui avait été déjà prolongé d'un an, arrivait à échéance en juin 2019.

"Je suis ravi que le gouverneur ait accepté de conserver ses fonctions pour sept mois supplémentaires afin d'accompagner une sortie sans heurts de l'Union européenne et assurer une stabilité vitale à notre économie" a déclaré le Chancelier de l'Echiquier, Philip Hammond, cité dans le communiqué.

Il a insisté sur la nécessité de la "continuité" pendant cette "période exceptionnelle".

Pour un "Brexit réussi"

De nationalité canadienne, Mark Carney, 53 ans, diplômé de Harvard et d'Oxford, fut gouverneur de la Banque du Canada de 2008 à 2013 après avoir travaillé 13 ans chez Goldman Sachs. Il est arrivé à la tête de l'institution britannique le 1er juillet 2013 : il était le premier étranger nommé à ce poste prestigieux. Il avait toutefois prévenu qu'il ne souhaitait effectuer qu'un mandat de cinq ans, et non les huit ans réglementaires, pour ne pas rester trop longtemps éloigné de sa famille.

"Je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour promouvoir à la fois un Brexit réussi et une transition efficace à la Banque d'Angleterre et je confirme que je serais honoré de prolonger mon mandat jusqu'en janvier 2020" écrit Mark Carney dans une lettre datée du 11 septembre rendue publique par le ministère.

La façon dont Mark Carney a géré la période tumultueuse après le référendum de juin 2016 a été appréciée des milieux d'affaires. Le gouverneur avait décidé, avec le comité de politique monétaire, de baisser le taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre pour aider l'économie à résister au choc provoqué par l'issue inattendue de ce vote. Les partisans du Brexit avaient jugé ses prévisions économiques beaucoup trop sombres. En novembre dernier, la Bank of England a, pour la première fois depuis la crise de 2008, relevé ses taux d'intérêt pour contrer l'inflation accélérée depuis le vote en faveur du Brexit. Elle les a de nouveau relevés en août dernier, à 0,75%.

Mark Carney est aussi président du Conseil de stabilité financière (FSB), une émanation du G20. Il a joué un rôle déterminant dans la prise de conscience et la mise en mouvement du secteur de la finance sur les enjeux climatiques, en créant la Task Force Climate-related Financial Disclosures (TCFD), le groupe de travail sur le reporting financier des risques liés au climat.