Coronavirus : l'Eurogroupe se dit prêt à prendre des mesures budgétaires

"Nous sommes prêts à prendre de nouvelles mesures. Ceci inclut des mesures budgétaires, où cela serait nécessaire, car elles pourraient être nécessaires pour soutenir la croissance", a déclaré le ministre portugais des Finances à Lisbonne, après une conférence téléphonique avec ses homologues européens. Les règles budgétaires européennes prévoient une clause qui "autorise une déviation temporaire de la trajectoire d'ajustement" à condition qu'il soit "prouvé que la dépense additionnelle est liée à l'évènement exceptionnel", a-t-il précisé.

"Nous n'épargnerons aucun effort (...) pour protéger nos économies contre des conséquences plus importantes" que celles déjà constatées, a ajouté M. Centeno, en reconnaissant la difficulté à prévoir avec précision l'impact que l'épidémie pourra avoir. "Toutes les analyses convergent et anticipent un impact temporaire suivi d'une certaine reprise", a-t-il toutefois ajouté.

La Fed a baissé ses taux d'intérêt

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, avait souhaité avant la conférence téléphonique que l'Eurogroupe mette "sur la table la possibilité de recourir à la relance budgétaire comme l'a fait le G7".

Les pays riches se mettent en ordre de bataille pour immuniser l'économie mondiale contre le coronavirus qui progresse dans le monde et qui a déjà fait plus de 3.200 morts. La banque centrale américaine (Fed), la plus puissante du monde, a ainsi baissé en urgence ses taux d'intérêt, une décision spectaculaire, inédite sous cette forme depuis la crise financière de 2008, tandis que la Banque mondiale a annoncé un plan d'urgence de 12 milliards de dollars