Aéronautique : Daher finalise son rachat de AAA pour s'imposer comme leader des services industriels

Fini l'entreprise française de taille intermédiaire. Daher veut grandir en France comme à l'international. Avec la finalisation de l'acquisition du sous-traitant AAA (Assistance aéronautique et aérospatiale), ce lundi, le groupe familial entre dans le vif de son plan « Take off 2027 ». Mais il doit d'abord parachever le redressement de sa nouvelle filiale pour continuer à avancer vers son objectif de devenir « une grande entreprise internationale rentable ».

« C'est une étape clé pour nous permettre d'atteindre les objectifs ambitieux de notre plan stratégique Take off 2027, car elle nous permet de renforcer notre présence à la fois chez nos clients et à l'international », s'est réjoui Didier Kayat, directeur général de Daher.

Il a placé le nouvel entrant sous la direction de deux de ses collaborateurs de longue date : Cédric Eloy, nommé directeur général des activités de services industriels de Daher après avoir jusqu'ici directeur adjoint de la technologie, et Sylvain Ruellé, qui prend le poste directeur général adjoint après, lui aussi, un long parcours au sein du groupe dont la direction des activités Transports et Projets.

Lire aussiAirbus, Daher et Safran veulent faire voler dès cette année Ecopulse, un avion hybride électrique

Se positionner pour la montée en cadence

L'intégration de AAA doit permettre à Daher se renforcer sur le marché « très dynamique » des services industriels pour l'aéronautique civile et de défense, en particulier « dans un contexte de forte remontée des cadences de production », a indiqué le groupe dans un communiqué. Il voit dans cette acquisition un apport de « solutions complémentaires, telles que le montage et l'installation de structures, de systèmes et de moteurs, les travaux de pistes, la maintenance ou encore l'industrialisation et la qualité ».

« Mon objectif est de bâtir un ensemble robuste sur le socle de AAA [...]. Nous avons de grandes ambitions pour cette activité, notamment un fort développement du chiffre d'affaires à l'international. Je suis convaincu que l'offre de services industriels est un des leviers pour permettre à nos clients de sécuriser leur production dans ce contexte de ressources limitées et de recomposition de la supply chain aéronautique mondiale », ambitionne ainsi Cédric Eloy.

Avec son intégration, le groupe vise une place de « leader » français sur ce secteur avec une présence renforcée dans l'Hexagone, comme à l'étranger. En plus de son siège à Paris, le prestataire de services industriels est établi dans une demi-douzaine de régions françaises, principalement autour de Toulouse avec plus 1.000 collaborateurs, ainsi que de Nantes et Saint-Nazaire avec plus de 600 salariés. Il dispose deux usines à Tarbes (Hautes-Pyrénées) et Carquefou (Loire-Atlantique), mais la majeure partie de son effectif travaille sur les sites de ses clients (Airbus, Dassault, Safran, ATR, Latécoère, etc), à la fois à la production et à l'ingénierie. AAA indique aussi avoir plus de 500 salariés à l'international, notamment en Allemagne, aux Etats-Unis, en Chine et en Inde.

Lire aussiAéronautique : le plan social d'AAA n'est pas remis en cause d'après la direction

AAA doit redresser la tête

Mais AAA n'est plus vraiment ce qu'il était avant la crise. En 2019, il revendiquait alors 3.600 collaborateurs et 260 millions de chiffre d'affaires. Frappé de plein fouet par la baisse des cadences durant le Covid et la réinternalisation des charges chez les donneurs d'ordre, le sous-traitant a vu son chiffre d'affaires chuter grandement. Résultat, il a dû se résoudre à un plan social en 2020 qui s'est traduit par près de 300 départs contraints en France. Depuis, il a tout de même redressé la tête avec 200 millions d'euros de revenus en 2022 et un effectif qui dépasse à nouveau les 2.100 salariés à travers le monde.

Gilles Chauby, président et fondateur de AAA, s'est en tout cas réjoui de « cette reprise (qui) offre de formidables opportunités de développement à AAA grâce au nouveau souffle qu'apportera Daher. Il s'agit du meilleur projet pour nos managers, techniciens et compagnons, ainsi que pour nos clients. »

Lire aussiCa plane très haut pour les avions Kodiak et TBM de Daher

Daher voit grand

Pour Daher, cette intégration de AAA va aussi constituer un bond en avant pour remplir l'un des principaux objectifs de Take off 2027, à savoir gagner rapidement en taille. Il vise ainsi un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros à l'issue de son plan stratégique, soit une croissance de plus de 50% en cinq ans pour un groupe qui a engrangé 1,3 milliard d'euros en 2022.

Daher va ainsi combiner le rebond de ses activités propres - qui ont progressé de 15% l'an dernier après avoir chuté pendant la crise sanitaire - avec de la croissance externe. La consolidation des revenus de AAA - qui devraient vraisemblablement dépasser les 200 millions d'euros au vu des ambitions posées par Cédric Eloy - va emmener le groupe vers la barre de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Sur une année complète, cela représenterait une croissance de l'ordre de 15 % (seuls les revenus de AAA postérieurs à la clôture de la vente seront comptabilisés cette année).

Dans cette équation, Daher devra surveiller aussi son bilan. Après avoir retrouvé l'équilibre opérationnel dès 2021, le groupe a admis l'an dernier avoir été « impacté par la crise en Ukraine, la reprise de l'inflation, la hausse des prix de l'énergie, une forte tension sur le marché de l'emploi et une fragilité persistante de la supply chain aéronautique ».