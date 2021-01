Après la Grèce, la France s'offre à son tour une commande de Rafale

C'est fait. Après la commande grecque lundi (18 Rafale, dont 12 d'occasion), celle de la France, qui était attendue rapidement. A l'occasion de sa visite de l'usine Dassault Aviation d'Argonay (Haute-Savoie), la ministre des Armées Florence Parly a annoncé sa décision de commander 12 avions Rafale supplémentaires pour équiper l'armée de l'air, qui va transférer six de ses appareils à l'armée de l'air grecque dès cet été, puis six autres en 2023. Le contrat a été signé par la ministre et le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier. La Direction générale de l'armement (DGA) lancera dès février les premières commandes à...