Boeing finit l'année avec une belle commande de 737 MAX venue de Chine

L'an dernier, le mois de décembre avait été celui d'Airbus. Cette année, c'est au tour de Boeing d'occuper le devant de la scène. Après un Noël avant l'heure, avec une commande géante de 787 par United Airlines, le constructeur américain a le droit cette fois à un nouveau cadeau avec quelques jours de retard : le loueur BOC Aviation (groupe Bank of China) s'est engagé ce mercredi 28 janvier pour 40 exemplaires du 737 MAX 8. La livraison de l'ensemble de ces appareils est prévue en 2027 et 2028.

« Nous sommes heureux de continuer à développer notre relation existante avec Boeing, avec cette commande supplémentaire de 40 Boeing 737 MAX 8 à faible consommation de carburant. Ces nouveaux appareils portent à 80 le nombre total de 737 MAX 8 commandés à Boeing », a déclaré David Walton, directeur général adjoint de BOC Aviation et chef des opérations.

Fini les annulations

C'est surtout un changement d'attitude de la part du loueur basé à Singapour vis-à-vis du moyen-courrier de Boeing. C'est la première commande de 737 MAX de sa part depuis le deuxième accident mortel de l'appareil, en mars 2019. Le précédent contrat datait ainsi de décembre 2018, quelque mois après le premier crash. Surtout, BOC Aviation avait jusqu'ici surtout annuler des commandes d'appareils à plusieurs reprises.

A en croire les données de Boeing, BOC Aviation a commandé en tout 134 exemplaires de 737 MAX 8 et MAX 9 depuis 2014. Le loueur en a déjà reçu 19 et doit encore en livrer 77. Le total des commandes et celui des appareils livrés/à livrer diffèrent donc de 38 appareils, ce qui correspond vraisemblablement aux annulations.

Entretemps, BOC Aviation s'était aussi engagé à plusieurs reprises auprès d'Airbus et la famille A320 NEO, concurrente du 737 MAX. Le loueur a notamment signé pour 80 appareils en avril dernier, ce qui a porté son total à près de 200 exemplaires. Cette commande se répartissait entre 50 A321 NEO, 10 A321 XLR (version long-courrier de l'A321 NEO) et 20 A320 NEO.

De son côté, Boeing s'est félicité de la demande forte qui perdure pour le MAX malgré ses accidents. L'avionneur revendique ainsi plus de 1.500 commandes brutes (hors annulations) pour l'appareil depuis son retour en service fin 2020. Le total de commandes brutes de l'appareil depuis son lancement est d'environ 6.700 exemplaires.