Dassault Aviation : vers un second semestre de folie ?

Le meilleur reste à venir pour Dassault Aviation en 2023... Car le premier semestre a été un vrai semestre de transition pour le constructeur, qui n'a pas encore engrangé cette année de commandes de Rafale et qui a aussi subi un marché de l'aviation d'affaires très capricieux (seulement 12 commandes de Falcon, contre 41 au premier semestre 2022). Résultat, tous les indicateurs économiques et commerciaux sont en baisse au premier semestre 2023 à l'exception toutefois du résultat net à 405 millions d'euros, qui porte la marge nette à des sommets très juteux (17,6%, contre 10,3% au 1er semestre 2022) : 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, (contre 3,1 milliards au 1er semestre 2022) ; 1,68 milliards d'euros de commandes (contre 16,29 milliards au 1er semestre 2022, notamment grâce au contrat pharaonique de 80 Rafale mis en vigueur par les Émirats Arabes Unis).

Sur les six premiers mois de l'année, Dassault Aviation n'a livré que quatre Rafale neuf (deux pour la Grèce et deux pour la France contre sept au 1er semestre 2022) ainsi que quatre Rafale d'occasion à Athènes. Il en résulte une nette baisse du chiffre d'affaires Défense Export (851 millions d'euros, contre 1,45 milliards au 1er semestre 2022) et un recul du chiffre d'affaires Défense France (617 millions d'euros, contre 685 millions au 1er semestre 2022). En outre, l'avionneur n'a fourni à ses clients que neuf Falcon (contre 14 au 1er semestre 2022). Le chiffre d'affaires Falcon a également ralenti pour atterrir à 827 millions d'euros (contre 961 millions au 1er semestre 2022).

« Cette diminution s'explique principalement par le nombre de Falcon livrés, partiellement compensée par la hausse du chiffre d'affaires support et rechanges », a expliqué Dassault Aviation dans son communiqué publié jeudi soir.

Un potentiel de commandes plus de 100 Rafale en 2023

Pour autant, Dassault Aviation n'a pas vraiment de souci à se faire. L'Inde a récemment annoncé avoir sélectionné le Rafale Marine dans le cadre d'un contrat de gouvernement à gouvernement. Le constructeur tricolore va fournir 26 appareils navalisés à l'Indian Navy. Et il n'est pas impossible selon nos informations que New Delhi mette en vigueur ce contrat d'ici à la fin de cette année à l'issue des négociations avec Dassault Aviation. En outre, l'avionneur attend, selon son PDG Eric Trappier, « dans les jours qui viennent » la mise en vigueur d'un contrat portant sur la deuxième tranche de Rafale en Indonésie (18 appareils) qui a été signé en février dernier. Elle était initialement attendue avant le 30 juin. Puis, le PDG de Dassault Aviation espère une mise en vigueur pour les 18 Rafale restants « dans les mois qui viennent ».

« On attend le premier paiement pour 18 avions parmi les 36 qui doivent arriver avant la fin de l'année », a précisé Eric Trappier.

Enfin, Dassault Aviation, qui a remis une proposition à la Direction générale de l'armement, compte fermement sur le ministère des Armées pour contractualiser les 42 Rafale de la cinquième tranche (5T), dont 20 appareils devront être livrés entre 2027 et 2030. Ce qui portera à 137 le nombre de Rafale dans la flotte de l'armée de l'air française. « Un carnet de commande qui devrait en toute logique augmenter avant la fin de l'année », a assuré Eric Trappier. Au total, Dassault Aviation pourrait enregistrer une prise de commande potentielle de 104 Rafale en 2023 (contre 92 en 2022). Sans compter des prospects beaucoup plus aléatoires désormais comme la Serbie et la Colombie.

Maintien des objectifs 2023

Dans un « contexte difficile » (guerre en Ukraine, transition énergétique, « dérive des prix de l'énergie », difficultés de la chaîne d'approvisionnement et de recrutements), « nos objectifs 2023 demeurent inchangés : nous prévoyons la livraison de 15 Rafale et de 35 Falcon (incluant des Falcon 6X) et un chiffre d'affaires en baisse par rapport à l'an dernier », a affirmé Eric Trappier, qui s'est aussi dit encouragé par les contacts noués avec des clients potentiels lors du salon aéronautique du Bourget, en juin. Il compte sur la certification rapide du Falcon 6X, qui fait l'objet d'une montée en cadence industrielle. « C'est une affaire de jour, on l'attend à l'été (...), a-t-il assuré. Et dès que la certification aura été prononcée, dans la foulée, on aura l'entrée en service de cet avion et des livraisons aux premiers clients ».

Au-delà du succès des Rafale à l'export, qui va conduire le constructeur à augmenter ses cadences de un à trois appareils par mois, Dassault Aviation a souligné que sur « le marché actuel des avions d'affaires, le rebond de croissance observé en 2022, consécutif à la période Covid, a commencé à ralentir au cours du dernier trimestre 2022, ralentissement qui s'est poursuivi au 1er semestre de cette année ». Mais Eric Trappier constate à l'issue du premier semestre 2023 que le marché de l'aviation d'affaires en Amérique du Nord « repart » et en Europe « reste à un bon niveau ». Par ailleurs, alors que « la Chine s'est un peu endormie », « l'Asie d'une manière générale se développe de plus en plus et a donc besoin d'avions d'affaires ».