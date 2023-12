Défense : Airbus engrange une belle commande de 16 C295 en Espagne (1,7 milliard d'euros)

Le ministère espagnol de la Défense a commandé au groupe européen Airbus 16 C295, dont six appareils en configuration de patrouille maritime (Maritime Patrol Aircraft - MPA) et dix dans la version surveillance maritime (Maritime Surveillance Aircraft-MSA). Le contrat s'élève à 1,69 milliard d'euros. Initialement, la valeur du contrat était estimée à 2 milliards d'euros lors du conseil des ministres du 12 septembre. Ces nouveaux avions permettront à la Force aérienne et à la Marine espagnoles de renforcer ses capacités de guerre anti-sous-marine et d'augmenter et améliorer ses unités de surveillance, de reconnaissance et de recherche et de sauvetage.

Les appareils seront « entièrement conçus et fabriqués en Espagne (à Séville, ndlr), favorisant ainsi l'empreinte et la souveraineté de la défense industrielle nationale », a précisé le PDG d'Airbus Defence and Space, Mike Schoellhorn, cité dans le communiqué publié par le groupe européen.

Le C295 MPA remplacera la flotte des P-3 Orion, dont les appareils ont été retirés du service fin 2022. Il sera équipé pour mener des missions de lutte anti-sous-marine, anti-surface et de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. De même, il pourra emporter des armements tels que des torpilles et d'autres types de systèmes d'armes. Le C295 MSA va remplacer la flotte de CN-235 VIGMA, en service dans l'armée de l'air et de l'espace espagnole depuis 2008. Il sera principalement dédié à des opérations maritimes et terrestres comme des missions contre la contrebande, l'immigration illégale et le trafic de stupéfiants, ainsi que pour des missions de recherche et de sauvetage nationales et internationales. Ces appareils permettront également à l'Espagne de remplir certains des objectifs fixés par l'OTAN.

Airbus va développer le drone Sirtap



Fin novembre, Airbus avait également signé avec le ministère de la Défense espagnol un contrat pour le développement et l'acquisition de SIRTAP, drone tactique entièrement développé en Espagne. Il renforcera les capacités tactiques de l'armée espagnole, dont notamment la force aérienne et spatiale. Ce contrat comprend la fourniture de neuf systèmes, chacun composé de trois véhicules aériens sans pilote et d'une station de contrôle au sol. En outre, deux simulateurs seront fournis pour entraîner les forces armées espagnoles. Airbus souhaite proposer ce drone « ITAR free » à l'export. La Colombie a signé un accord pour participer au programme.



Le drone Sirtap, avec une charge utile de plus de 150 kg, a été conçu pour des missions de surveillance, de renseignement et de reconnaissance, tant sur terre qu'en mer. Une autonomie de plus de 2.000 km et une autonomie de plus de 20 heures offriront une grande flexibilité et réactivité, permettant des opérations de jour comme de nuit dans les environnements les plus exigeants. Le premier vol du prototype Sirtap devrait avoir lieu en 2025. Le Conseil des ministres avait autorisé en juillet le ministère de la Défense à conclure un contrat pour l'acquisition du système aérien téléguidé tactique à haute performance (Sirtap) auprès d'Airbus Defence & Space, pour une valeur estimée à 595 millions d'euros.