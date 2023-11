Dubai Airshow  : Ethiopian Airlines veut accroître de 50% sa flotte d'Airbus A350

C'est une bonne nouvelle pour Airbus au salon de Dubaï, notamment après les remous avec Emirates, mais ce n'est toujours pas une commande ferme. Au troisième jour de l'événement aéronautique, le constructeur européen a signé un protocole d'accord (MoU) avec Ethiopian Airlines pour l'acquisition de 11 Airbus A350-900 supplémentaires. De quoi appuyer les rêves de grandeurs de la compagnie africaine, qui se sera posée en animatrice du Dubai Airshow après ses contrats - signés cette fois - avec Boeing la veille.

Les A350 au cœur de la stratégie

Une fois le contrat pour la dizaine d'A350 supplémentaires validé, Ethiopian Airlines atteindra ainsi les 33 exemplaires commandés directement à Airbus. Dans le détail, il s'agit essentiellement d'A350-900, dont les 18 exemplaires commandés précédemment ont tous déjà été livrés. Ethiopian en exploite même deux de plus en location. La compagnie s'est aussi engagée en 2022 pour quatre A350-1000, la plus grosse version de l'appareil, qui reste à livrer.

« Ethiopian Airlines est un excellent exemple de la façon dont on peut exploiter les valeurs exceptionnelles de l'A350 pour les voyages long-courriers, en jouant sur les avantages de la position géographique unique de l'Ethiopie, qui offre les liaisons les plus rapides entre la Chine et l'Amérique latine », a analysé Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus et futur patron de la division Commercial Aircraft.

Mesfin Tasew, PDG d'Ethiopian Airlines, s'est pour sa part contenté de souligner son enthousiasme « à l'égard de cette flotte qui offre un confort supplémentaire aux passagers grâce à des caractéristiques telles que la cabine la plus silencieuse de sa catégorie et l'éclairage d'ambiance. » Sur ce point, il a d'ailleurs profité du salon pour signer un contrat avec Thales, afin que l'électronicien français équipe les futurs A350-1000 de la compagnie avec son système de divertissement à bord Avant Up.

Ambitions éthiopiennes confirmées

Ce qui est sûr, c'est que l'A350 renforce son rôle de fer de lance de la flotte long-courrier d'Ethiopian Airlines, aux côtés du 787 de Boeing. La compagnie éthiopienne, qui a commandé 11 Dreamliner à l'avionneur américain mardi, va ainsi mettre en œuvre une trentaine d'appareils de chaque d'ici quelques années. Et elle possède des options pour aller plus loin, sans compter la dizaine de Boeing 777 également en flotte ou encore les appareils cargo.

Ethiopian Airlines possède déjà la flotte long-courrier la plus puissante du continent et veut aller encore plus loin. Mardi, Mesfin Tassew a déclaré, ni plus, ni moins, qu'il veut faire partie des 20 plus grandes compagnies mondiales à l'horizon 2035 et qu'il veut disposer pour cela d'une flotte totale de 270 appareils.