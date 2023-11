Quatre ans après le drame, Ethiopian Airlines achète à nouveau des Boeing 737 MAX

Le traumatisme est visiblement passé : Ethiopian Airlines commande à nouveau des Boeing 737 MAX. Quatre ans et demi après la catastrophe provoquée par les errements du constructeur américain dans la mise au point de son appareil, la compagnie éthiopienne a annoncé la nouvelle au deuxième jour du salon de Dubaï. Elle semble donc avoir tourné la page et affiche sa volonté d'exploiter une flotte de plus de 50 appareils. En sus, elle commande de nouveaux 787 et affirme ainsi son ambition de devenir l'une des vingt plus grandes compagnies aériennes mondiales à l'horizon 2035.

Le 10 mars 2019, le vol 302 d'Ethiopian Airlines s'écrasait, faisant 157 victimes quelque mois seulement après un drame similaire chez Lion Air. Le drame plongeait alors le 737 MAX dans la tourmente, les différentes enquêtes levant peu à peu le voile sur le comportement délétère de Boeing dans la mise au point du programme.

Lire aussiBoeing 737 MAX : anatomie d'une (re) chute

Nouvelle donne

Avec cette nouvelle commande de 737 MAX, c'est donc une page sombre de l'histoire de Boeing qui se tourne et un renouveau dans la relation forte qu'entretiennent de longue date la compagnie et le constructeur américain. Elle vient compléter le retour en vol du 737 MAX au sein d'Ethiopian Airlines en février 2022.

« Malheureusement, nous avons fait face à cet accident, très triste pour nous et toutes les familles qui ont souffert », a déclaré Mesfin Tasew Bekele, directeur général d'Ethiopian Airlines, mais il a aussi assuré avoir toute confiance dans les modifications faites par Boeing. « Le MAX, avec ses caractéristiques et ses performances opérationnelles, apportent du confort aux clients et réduit les coûts pour les compagnies », a-t-il ajouté.

Preuve de cette confiance retrouvée dans le 737 MAX, Ethiopian Airlines vient donc de signer une commande pour 20 exemplaires du 737 MAX 8 supplémentaires. Ils viendront s'ajouter aux 30 déjà commandés entre 2014 et 2016, dont 13 sont déjà en service. Cela fera donc une flotte de 50 appareils, qui pourrait grossir encore au vu des 21 options intégrées au contrat.

Lire aussiBoeing va rater ses objectifs de livraisons de 737 MAX pour 2023

Une flotte long-courrier sans équivalent en Afrique

Ambitieuse, la compagnie a également signé une commande pour 11 Boeing 787-9 fermes, assortis d'options pour 15 appareils de plus. Ils viendront s'ajouter à une flotte qui compte déjà 29 Boeing 787, 10 Boeing 777 et 20 Airbus A350-900 déjà en flotte. Ethiopian s'assure ainsi une puissance sur le long-courrier sans équivalent sur le continent africain, d'autant qu'elle possède 4 A350-1000 en commande.

Les livraisons des appareils commandés aujourd'hui débuteront en 2026, pour s'achever en 2030. Mais Mesfin Tasew n'entend pas attendre si longtemps : « Les délais de livraisons de Boeing ne correspondent pas à nos attentes, c'est pourquoi nous allons avoir recours à des locations pour avoir de nouveaux avions dans les deux ou trois prochaines années, des 737 et des 787. »

Lire aussiLe Boeing 737 MAX redécolle chez Ethiopian Airlines, trois ans après le crash du 10 mars 2019

Dans la cour des grands

Il faut dire qu'Ethiopian est pressée de grandir et ne cache pas ses ambitions. Mesfin Tassew déclare, ni plus, ni moins, qu'il veut faire partie des 20 plus grandes compagnies mondiales à l'horizon 2035 et qu'il veut disposer pour cela d'une flotte de 270 appareils. Il est aujourd'hui à 147 avions, cargo compris, ce qui constitue la plus jeune et la plus large flotte en Afrique comme le fait remarquer Brad McMullen, vice-président senior chargé des ventes et du marketing de Boeing.

Mesfin Tassew affirme ainsi qu'il passera de nouvelles commandes prochainement, regardant chez Boeing comme chez Airbus. « Les commandes que nous passons aujourd'hui ne sont qu'une étape », a-t-il affirmé.