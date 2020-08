Effondrement des commandes : les sous-traitants de l'aéronautique manifestent contre le "crash des emplois"

Entre 170 (préfecture) et 350 (CGT) personnes ont défilé vendredi entre Méaulte et Albert, dans la Somme, pour alerter contre le risque de "crash des emplois" chez les sous-traitants aéronautiques.

"On voulait alerter notre gouvernement sur la perte des emplois qu'il va y avoir", a déclarer à l'AFP Hervé Guillerme, délégué CGT chez Simra, entreprise qui travaille essentiellement pour la filiale d'Airbus Stelia Aerospace, mais aussi pour le groupe Dassault Aviation.

"On a de la visibilité jusqu'au 31 décembre. Au-delà, on n'a plus de commandes. Si on n'a plus de charge de travail, ils seront obligés de licencier, peut-être la totalité des effectifs, 130 personnes", a-t-il poursuivi.