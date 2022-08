En refusant de livrer les 19 A350 restants, Airbus rompt toute relation commerciale avec Qatar Airways

Le litige commercial entre l'avionneur et la compagnie de transport a débuté le 6 août 2021 lorsque la compagnie qatarie décidait de clouer au sol une partie de sa flotte de gros porteurs A350, d'abord 13 puis 21 sur les 53 appareils qu'il possède, à cause de problèmes de peinture écaillée sur les fuselages. Sécurité des vols compromise ou simple problème cosmétique, la dispute a vite dégénéré en bataille judiciaire ouverte entre l'avionneur et le transporteur, qui, pourtant, fut le premier à introduire le jet intercontinental dans les cieux en 2015.