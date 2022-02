Joël Barre prolongé jusqu'au 31 juillet à la tête de la direction générale de l'armement

Il y avait ceux qui étaient convaincus que le Délégué général pour l'armement Joël Barre resterait jusqu'en juillet prochain, puis il y a ceux qui laissaient planer le suspense. Enfin, il y avait ceux - une minorité - qui estimaient que Joël Barre resterait en place un an de plus. La succession du Délégué général pour l'armement était l'un des sujets les plus sensibles du moment au sein du ministère des Armées. Pourquoi ? D'abord parce que le Délégué général pour l'armement (DGA) est l'un des responsables les plus importants sur l'échiquier du ministère des Armées. La direction générale de l'armement (DGA) est le premier acheteur de l'État : elle a passé 13,8 milliards d'euros de commandes en 2020 à l'industrie et investi 992 millions au profit de l'innovation et des projets de technologie de défense. Et surtout parce que Joël Barre fêtera ses 67 ans, le 8 mars. Soit la limite d'âge en principe applicable dans la fonction publique.

Et, en même temps, était-ce bien raisonnable de remplacer un personnage clé dans le domaine de la défense quelques semaines avant l'élection présidentielle ? Certains estimaient qu'il n'y avait rien de plus facile sur le technique de le prolonger par décret de quelques mois, voire d'une année à condition qu'il existe bien sûr une volonté du président de la République et/ou de la ministre des Armées. D'autres assuraient au contraire que ce n'était pas aussi facile que cela. Partira, partira pas ? Le chef des armées Emmanuel Macron a tranché. Joël Barre restera jusqu'au 31 juillet. Le Délégué l'aurait récemment annoncé à son "comité exécutif".



Un poste convoité

Le poste de DGA aiguise les intérêts, voire les convoitises. Ainsi, l'ancien directeur adjoint du cabinet de Florence Parly, Benjamin Gallezot, aujourd'hui directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, est toujours très intéressé depuis plusieurs années pour diriger la DGA. Cette fonction semble séduire également Monique Legrand-Larroche, l'actuelle directrice de la maintenance aéronautique (DMAé) au ministère des Armées, ainsi que de Stéphane Reb, comme l'a révélé L'Opinion. Ces deux derniers avaient déjà été candidats à la succession de Laurent Collet-Billon en 2017. L'ancien conseiller industrie de Florence Parly, Hervé Grandjean, actuel porte-parole du ministère des Armées, a été également



Au regard des futurs enjeux technologiques (armements du futur) de la DGA, le patron de l'Agence de l'innovation de la défense (AID) Emmanuel Chiva pourrait franchir le pas. Tout comme l'actuel patron de la direction générale des entreprises (DGE), Thomas Courbe, déjà candidat en 2017. Des industriels sont également cités pour la succession de Joël Barre. Le corps des ingénieurs de l'armement issus de l'École polytechnique pousserait le PDG de Naval Group Pierre Eric Pommellet. Enfin, le nom d'Antoine Bouvier, ancien PDG de MBDA et actuel patron de la stratégie d'Airbus, est également cité dans le milieu de la défense. La plupart de ces candidats vont donc se donner à nouveau rendez-vous cet été.