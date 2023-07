Porté par les 737 et 787, Boeing poursuit sa remontée en puissance

Les cadences du 737 et du 787 remontent et cela se ressent dans les comptes de Boeing. Si tous les indicateurs financiers du constructeur américain ne sont pas encore dans le vert, notamment en termes de rentabilité, il retrouve peu à peu de l'envergure. De quoi réaffirmer ses objectifs annuels.

« Nous avons connu un deuxième trimestre solide, marqué par une amélioration des livraisons et une forte génération de flux de trésorerie disponible », s'est félicité Dave Calhoun, PDG de Boeing, dans un communiqué.

Lire aussiComme Airbus, Boeing prévoit un doublement de la flotte d'avions d'ici à 20 ans

Sur l'ensemble du premier semestre, le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 23 % par rapport à la même période l'an dernier. Il atteint ainsi 37,7 milliards de dollars. Cette performance s'explique en partie par la hausse des livraisons d'avions commerciaux, qui atteignent 266 exemplaires, soit là aussi une hausse de 23 %. En termes de chiffre d'affaires, la division Avions commerciaux progresse même de 49 % pour atteindre 15,5 milliards d'euros.

Livraison de 31 long-courriers 787

Dans le détail, Boeing a livré 216 moyen-courriers 737 MAX lors des six premiers mois de 2023 contre 189 l'an dernier sur la même période, et surtout 31 long-courriers 787 contre aucun au premier semestre 2022. Le constructeur souligne l'influence de ces derniers dans la hausse du chiffre d'affaires.

Cette progression devrait se faire sentir sur le reste de l'année avec la poursuite des montées en cadences. De 31 avions produits en moyenne par mois fin 2022, le programme 737 est en train de passer à 38 exemplaires mensuels. Le total sur l'année devrait ainsi se situer entre 400 er 450 appareils. Boeing confirme aussi son objectif d'atteindre la cadence 50 à l'horizon 2025-2026.

Pour le programme 787, la production est désormais de quatre avions produits en moyenne par mois, avec l'objectif de passer à 5 d'ici la fin de l'année, puis à 10 d'ici 2025-2026. Cela devrait donner un total de 70 à 80 livraisons cette année.

Boeing va désormais devoir travailler sur ses marges. Malgré une amélioration, la perte opérationnelle de la division Avions commerciaux reste de l'ordre du milliard de dollars.

Lire aussi« Il n'y a pas d'interruption, mais une accélération » (Christine Ourmières et Marc Rochet, Air Caraïbes-French Bee)

Le segment Défense, spatial et sécurité progresse également de 9 %, avec un chiffre d'affaires de 12,7 milliards de dollars. L'activité est toujours tirée par les programmes d'hélicoptères Apache et d'avions F/A-18, tandis que les livraisons de ravitailleurs KC-46 connaissent un coup d'arrêt avec un seul exemplaire remis à l'US Air Force. Là aussi, cette progression des revenus n'a pas permis à la division de repasser dans le vert avec une perte opérationnelle, certes réduite, mais toujours supérieure à 700 millions d'euros.

La division Services voit elle son chiffre d'affaires augmenter de 10 % à 9,5 milliards de dollars. Bien qu'elle soit la plus petite des divisions, c'est la seule qui ait été rentable durant ce premier semestre avec une marge de 18 %, en hausse de plus de deux points, et 1,7 milliard de dollars de profit opérationnel.

Un cash flow qui s'envole, des pertes qui se réduisent

Ces bonnes performances opérationnelles n'ont donc pas permis à Boeing de repasser dans le vert pour ce semestre. Le groupe améliore néanmoins ses résultats globaux. Pour l'ensemble de ses trois divisions, le résultat opérationnel reste négatif à 248 millions de dollars au premier trimestre, mais cela représente tout de même une réduction notable par rapport aux 382 millions de dollars perdus à la même période l'an dernier. La marge opérationnelle se rapproche ainsi de l'équilibre à -0,7 %, soit une amélioration d'un demi-point en un an.

De même, la perte nette est divisée par deux, mais se situe tout de même à -574 millions de dollars.

La bonne nouvelle est venue du flux de trésorerie opérationnel. Largement négatif au premier semestre 2022, à -3,1 milliards de dollars, il est repassé dans le vert. Il a atteint ainsi 2,6 milliards de dollars grâce à la hausse des livraisons commerciales, en dépit des pertes enregistrées. Le flux de trésorerie disponible est lui aussi redevenu pleinement positif, passant de -3,8 milliards de dollars l'an dernier à 1,8 milliard de dollars cette année.

Lire aussiLe salon du Bourget permet à Airbus de doubler Boeing dans la course aux commandes d'avions

Objectifs confirmés

« Nous sommes bien positionnés pour atteindre les objectifs opérationnels et financiers que nous nous sommes fixés pour cette année et pour le long terme », a déclaré Dave Calhoun, confirmant ainsi son ambition d'atteindre un flux de trésorerie opérationnel compris entre 4,5 et 6,5 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice 2023, porté à parts égales par les divisions Avions commerciaux et Services, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible situé entre 3 et 5 milliards de dollars.

« Bien qu'il nous reste encore du travail à accomplir, nous progressons dans notre redressement et nous assurons la stabilité de nos usines et de la chaîne d'approvisionnement afin de respecter les engagements pris envers nos clients. La demande étant forte, nous augmentons régulièrement nos cadences de production sur des programmes clés et nous investissons de plus en plus dans nos équipes, nos produits et nos technologies », a conclu le patron de Boeing.