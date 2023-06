Comme Airbus, Boeing prévoit un doublement de la flotte d'avions d'ici à 20 ans

Pour le transport aérien, la décroissance n'est pas à l'ordre du jour. Selon Boeing, 48.575 avions seront en service en 2042, contre 24.500 l'année dernière. Cela nécessitera de produire, tous constructeurs confondus, 42.595 aéronefs, dont la moitié sera consacrée au remplacement des avions actuels, et l'autre pour absorber la croissance de la demande.

Une croissance de 20% pour la Chine

L'Amérique du Nord absorbera 23% de ces nouveaux avions, l'Asie-Pacifique 22%, l'Eurasie 21% et la Chine à elle seule 20%. Ces projections, publiées à la veille de l'ouverture du salon aéronautique du Bourget près de Paris, s'inscrivent dans la lignée de celles de Boeing l'année dernière, quand la firme avait évoqué une flotte mondiale de 47.080 appareils en 2041.

Pour Darren Hulst, responsable du marketing commercial de Boeing, après la parenthèse du Covid-19 qui a affecté la demande, « nous passons de la période de reprise à un retour aux fondamentaux qui sous-tendent les voyages aériens » depuis 60 ans. Il a notamment évoqué le lien entre la propension à voyager et la croissance du PIB mondial, qui devrait selon lui atteindre 2,6% par an, soit 70% sur deux décennies, ce qui va faire entrer 500 millions de personnes dans la classe moyenne, davantage susceptible de voyager en avion.

Les compagnies low-cost vont « plus que doubler de taille »

Boeing pense en outre que les compagnies low-cost vont continuer à se développer dans les 20 prochaines années et « plus que doubler de taille » même s'il s'agira d'un rythme plus faible que lors des 20 dernières années, quand leur flotte a été multipliée par six. La demande d'avions cargo devrait également rester forte, de l'ordre de 3,5% par an, dépassant la hausse des échanges commerciaux internationaux, estimée à 3% par an sur 20 ans selon Boeing.

Mercredi, Airbus avait dit tabler sur un besoin de 40.850 avions passagers et cargo neufs d'ici à 2042, portant la flotte mondiale à 46.560 appareils, contre 22.880 début 2020. L'avionneur anticipe que les appareils destinés à répondre à la croissance du trafic aérien seront un peu moins nombreux (23.680 contre 24.050 lors des précédentes prévisions), mais que le besoin en avions destinés à remplacer des appareils de génération précédente sera plus important (17.170 avions, contre 15.440 auparavant).

« Actuellement, seul un quart de la flotte en service concerne des avions de dernière génération » (Airbus)

« Nous constatons une augmentation des livraisons, mais il s'agit davantage de livraisons de remplacement, pour le renouvellement de la flotte et pour des avions plus économes en carburant », a résumé Bob Lange, responsable de l'analyse commerciale et des prévisions de marché chez Airbus. Actuellement, seul un quart de la flotte en service concerne des avions de dernière génération, qui consomment jusqu'à 25% de carburant de moins que la précédente.

Pour ses prévisions, établies à partir de plus de 6.000 différents scénarios incluant notamment les prix de l'énergie, Airbus table sur une croissance annuelle moyenne du PIB mondial de 2,5% et du trafic aérien de 3,6%. Entre 2023 et 2042, le trafic domestique chinois devrait être multiplié par 3,3 et les vols intérieurs indiens par 5. « Sans surprise, les marchés où la société réclame davantage de retenue dans l'usage de l'avion sont généralement les marchés les plus matures », a noté Bob Lange.

Le salon du Bourget s'ouvre sur fond de rivalité entre Airbus et Boeing 320.000 visiteurs sont attendus du 19 au 25 juin sur l'aéroport du Bourget, pour l'incontournable salon de l'aéronautique. Remède contre « l'aviation bashing » selon ses organisateurs, ce rassemblement biennal sera « le salon de la reprise » après la pandémie qui a asséché les finances des compagnies aériennes, durablement désorganisé les chaînes d'approvisionnement des fabricants et obligé à annuler l'édition 2021. Les quatre premiers jours, réservés aux professionnels, devraient être dominés par l'éternelle rivalité entre Airbus et Boeing, au moment où des compagnies font miroiter des commandes de centaines d'aéronefs représentant des dizaines de milliards de dollars et des années d'activité. La Chine sera représentée, même s'il faudra attendre d'autres éditions pour voir le premier moyen-courrier moderne du pays, le COMAC C919, rival des best-sellers Airbus A320neo et Boeing 737 MAX. 1.000 m2 seront consacrés aux innovations pour mener à une aviation ne contribuant plus au réchauffement climatique. Avec pour objectif « zéro émission nette » à l'horizon 2050, les industriels mettent les bouchées doubles, un processus lent et coûteux qui passe par la création de filières de carburants biosourcés, puis à plus long terme par des sauts technologiques : kérosène de synthèse, avions électriques et à hydrogène.

