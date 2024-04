Sous-marins australiens  : Pékin accuse l'Aukus de risquer la prolifération nucléaire dans le Pacifique

Les tensions dans le Pacifique ne sont pas près de s'estomper entre la Chine et les Occidentaux. Ce samedi, Pékin a accusé les pays de l'alliance de défense Aukus, qui réunit l'Australie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis (et peut-être le Japon prochainement), de prendre le risque d'une prolifération nucléaire dans le Pacifique. Le gouvernement chinois dénonce ainsi le projet australien de s'équiper en sous-marins à propulsion nucléaire.

A l'occasion d'une visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un allié de longue date de l'Australie avec lequel la Chine essaye de développer des liens, le ministre a fustigé ce projet de sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire. Bien que ces futurs sous-marins ne soient dotés que d'armes conventionnelles, il a estimé qu'un tel matériel serait « contraire » au traité du Pacifique sud qui interdit les armes nucléaires dans la région.

Cette décision « pose de sérieux risques de prolifération nucléaire », a-t-il déclaré à la presse après une rencontre avec son homologue papouan-néo-guinéen Justin Tkatchenko.

Les sous-marins au cœur d'Aukus

Le premier pilier de ce pacte Aukus, signé en 2021, consiste à équiper l'Australie d'une flotte de puissants sous-marins à propulsion nucléaire - ce qui avait conduit au passage Canberra a annulé son contrat en cours avec l'industriel français Naval Group pour des sous-marins d'attaque à propulsion conventionnelle.

Après avoir longtemps patiné, la mise en œuvre de ce pilier semble être quelque peu repartie de l'avant fin mars, avec la signature d'un partenariat entre l'Australie et le groupe de défense britannique BAE Systems pour la construction de futurs sous-marins à propulsion nucléaire. Les détails n'ont pas été précisés mais ce partenariat devrait, selon des responsables de la défense australiens, aboutir à la construction d'au moins cinq sous-marins. Ils devraient s'ajouter à trois sous-marins de construction américaine.

Le second grand volet porte sur la cyberguerre, l'intelligence artificielle (IA) ainsi que le développement de drones sous-marins et de missiles hypersoniques de longue portée.

Cela entre dans le cadre du recentrage stratégique de l'Australie sur le Pacifique. Il y a trois jours, le pays a présenté sa toute première stratégie de défense nationale qui se concentre sur le Pacifique. Elle a pour objectif de faire face aux « tactiques coercitives » de la Chine alors que pèse sur cette zone un risque croissant d'une conflagration régionale. Les moyens maritimes devraient ainsi être largement renforcés au détriment d'autres moyens entretenus jusqu'ici.

Tensions régionales

Ces dernières années, la Chine, l'Australie et les Etats-Unis se livrent une bataille acharnée pour étendre leurs influences respectives dans le Pacifique sud. Les îles de la région représentent peu en population, mais sont riches en ressources naturelles et, surtout, sont placées sur des routes maritimes géostratégiques, dont certaines pourraient être vitales en cas de dispute militaire avec Taïwan.

Un apparent apaisement avait pourtant semblé poindre avec la visite en mars du chef de la diplomatie chinoise à Canberra. L'Australie avait même salué la « stabilité » retrouvée de ses relations, longtemps tendues, avec Pékin. Mais la situation reste tendue, notamment en raison de la menace permanente que fait peser la Chine sur Taïwan.

L'Australie, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont par ailleurs indiqué le 9 avril qu'ils « envisageaient de coopérer » avec le Japon dans le cadre de l'Aukus. Ce qui a, là aussi, provoqué l'ire de Pékin. Outre sa sortie contre les sous-marins, le ministre Wang Yi a déclaré que « la tentative récente d'inclure plus de pays dans une telle initiative qui ne fait qu'empirer la confrontation entre les blocs et provoquer la division est totalement incompatible avec les besoins urgents des pays insulaires » du Pacifique.

