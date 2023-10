Thales voit son chiffre d'affaires augmenter, malgré le repli des commandes

Les comptes de Thales restent dans le vert au troisième trimestre. Entre juillet et septembre, les revenus du groupe français de défense et de technologies ont atteint 4,1 milliards d'euros, en hausse de 2,4% (+7,2% en organique, c'est-à-dire à périmètre constant et hors effets de change), selon des chiffres publiés ce mardi 31 octobre. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 7,5% en organique, à 12,85 milliards d'euros.

« Les résultats des neuf premiers mois de l'année 2023 sont en ligne en tous points avec les objectifs formulés pour l'ensemble de l'année 2023 », a déclaré dans un communiqué le PDG du groupe, Patrice Caine.

En conséquence, Thales a confirmé son objectif d'une croissance organique annuelle comprise entre 5 et 7%.

Les commandes souffrent de la comparaison avec 2022

Malgré un chiffre d'affaires en hausse, les prises de commandes, qui peuvent être très variables d'un trimestre à l'autre, elles, ont fléchi de 10% sur le trimestre (-6% en organique), à 3,8 milliards d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, elles s'établissent à 12,4 milliards d'euros, en baisse de 20% (-18% en organique).

« Nous avions pris en 2022 une commande-éléphant de 80 Rafale pour les Émirats arabes unis. C'est la raison pour laquelle nous avons à fin septembre des prises de commandes qui, même si je les considère comme étant tout à fait satisfaisantes, sont en recul de 18% », a expliqué le directeur financier, Pascal Bouchiat, lors d'une conférence téléphonique. Il a d'ailleurs précisé que la commande des Rafale émiratis « représente à elle seule un montant supérieur à cette baisse » de -18%.

Le directeur financier a indiqué que le recul des commandes en rythme annuel s'explique aussi par la demande particulièrement forte pour les satellites en 2022. Pascal Bouchiat a toutefois ajouté que l'aviation civile a démontré une « dynamique commerciale forte » cette année.

Le spatial et la défense tirent toujours Thales

Sur les neuf premiers mois de l'année, Thales est une nouvelle fois porté par ses divisions aérospatial (aéronautique civil et spatial) et défense. Toutes deux représentent plus de la moitié de l'activité du groupe et s'affichent en hausse (respectivement +10,9% et +6%).

A contrario, le chiffre d'affaires de la division identité et sécurité numériques (cybersécurité, documents biométriques, cartes SIM et de paiement) est en baisse de 6,9% (hausse de +6,9% en organique). Cela est dû à un « retournement de la demande » sur les smartphones et à une normalisation des prix après une période d'inflation liée notamment à des problématiques de fournisseurs, a expliqué Pascal Bouchiat.

Problèmes d'approvisionnement

Cette récente crise d'approvisionnement en puces électroniques ayant affecté la division numérique du groupe semble toutefois terminée. Pascal Bouchiat a ajouté que des écarts d'approvisionnement perduraient dans l'aérospatial.

Plus globalement, les chaînes d'approvisionnement pour les composants matériels et mécaniques demeurent sous pression dans plusieurs pays, affectant les satellites et les radars. C'est pourquoi Thales suit de près la situation de petits fournisseurs n'ayant pas été en mesure d'investir de manière appropriée durant la pandémie de Covid-19 et qui peinent désormais à répondre à la demande. Dans certains cas, le groupe a versé des avances ou fourni d'autres mesures de soutien. « Nous restons très vigilants », a commenté Pascal Bouchiat, ajoutant espérer que la situation se stabilise progressivement l'an prochain.

Thales reste confiant pour la fin de l'année. Pascal Bouchiat a ainsi indiqué que la deuxième tranche d'une commande passée récemment par l'Indonésie pour 18 avions Rafale, dont Thales produit les radars, devrait se refléter dans les résultats du quatrième trimestre. Ce dernier « de manière historique est un trimestre qui est de loin le plus fort », selon Pascal Bouchiat.

Thales confirme par ailleurs son objectif de ratio « book-to-bill » (prises de commandes sur chiffre d'affaires, qui mesure le renouvellement du carnet de commandes) « supérieur à 1 » en 2023.

(Avec agences)