Thales veut s’agrandir en Australie en rachetant le spécialiste de la cybersécurité Tesserent

La France est championne dans la production de machines et logiciels de défense. Ou du moins, c'est le cas pour certains de ses fleurons comme Thales. Le groupe d'électronique français spécialisé dans l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport terrestre souhaite même continuer de s'étendre à l'international en rachetant une entreprise de cybersécurité australienne, Tesserent, a-t-il annoncé ce mardi.

Lire aussiPorté par la défense et le spatial, Thales vise une nouvelle belle année de croissance en 2023

Thales propose d'acquérir 100 % des actions de la société australienne pour 13 centimes de dollars australiens en numéraire par action ordinaire, ce qui valorise les capitaux propres de Tesserent à 176 millions de dollars australiens (environ 107 millions d'euros).

Le projet d'acquisition, recommandé par le conseil d'administration de Tesserrent, est soumis à l'approbation des actionnaires, de la Cour fédérale australienne et aux agréments réglementaires habituels. La transaction doit être finalisée au cours du second semestre.

Thales veut devenir un acteur majeur en Australie et en Nouvelle-Zélande

La société australienne de 500 collaborateurs, présente sur l'île-continent et en Nouvelle-Zélande, a réalisé un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros en 2022 auprès des entreprises et administrations du secteur de la défense notamment, explique le groupe dans un communiqué.

Lire aussiThales va embaucher 12.000 personnes en 2023, dont 4.000 créations d'emplois

Pour Thales, qui a généré 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2022 dans la sécurité, cette acquisition permettra de renforcer cette activité en Australie où il est déjà l'un des principaux industriels de défense du pays. Le rapprochement entre Thales et Tesserent va donner naissance à un acteur de premier plan dans les services cyber afin de répondre aux besoins importants des marchés de la cybersécurité dans les deux pays, selon l'entreprise.

Tesserent, qui continuera d'opérer sous son nom propre, « deviendra la principale offre de cybersécurité de Thales en Australie et en Nouvelle-Zélande », selon le groupe français.

Répondre à la demande de cyberdéfense

« Nous pourrons ensemble répondre aux besoins croissants de notre pays dans ce domaine, notamment ceux exprimés par le gouvernement et le secteur de la défense australiens », justifie Kurt Hansen, PDG de Tesserent, cité dans le communiqué. L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des marchés bénéficiant d'une croissance attendue à deux chiffres d'ici 2026.

Lire aussiRafale, satellites... : Thales décroche en 2022 un record de commandes historique

Le géant français de la défense s'est spécialisé sur trois segments spécifiques. Les produits globaux de sécurité axés autour de la plateforme CipherTrust Data Security, et des solutions d'identité et de gestion des accès (IAM), et plus largement, les offres de protection du cloud et des logiciels. Mais il vend aussi des produits de protection souverains comprenant des chiffreurs et des capteurs pour assurer la protection des systèmes d'information critiques. Enfin, le portefeuille de solutions Cybels de Thales, propose des services de cybersécurité comportant l'évaluation des risques, la formation, la simulation, la détection des cyberattaques et les réponses adaptées.

Thales annonce une belle année 2023 pour sa croissance

Avec cette nouvelle acquisition, Thales poursuit sa politique de développement du secteur de la cybersécurité, après l'annonce l'an passé de l'achat de trois sociétés, l'espagnole S21sec, la luxembourgeoise Excellium et la néerlandaise OneWelcome.

En dehors de cette croissance externe, le Français spécialisé dans la défense et la technologie affiche de bons résultats et des objectifs ambitieux. Ainsi ses commandes, qui se sont élevées à 3,4 milliards d'euros (contre 3 milliards au premier trimestre 2022), sont en hausse de 13 % tandis que le chiffre d'affaires augmente de 7,9%, à 4 milliards d'euros (3,7 milliards en 2022). Ce trimestre valide ainsi tous les objectifs financiers du groupe.

« Le début d'année 2023 confirme la très bonne dynamique de toutes nos activités, avec une croissance organique du chiffre d'affaires en avance sur l'objectif annuel, tirée en particulier par les activités liées à l'aéronautique civile et à la biométrie. Les prises de commandes du premier trimestre 2023 sont solides », a souligné le PDG de Thales, Patrice Caine, cité dans le communiqué publié vendredi.

Thales vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre une hausse de 4 % et 7 %, correspondant à un chiffre d'affaires compris entre 18 et 18,5 milliards d'euros (17,6 milliards d'euros en 2022). Sans prendre trop de risques, le groupe compte parvenir, comme en 2021 et 2022, à un ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires (book-to-bill) supérieur à 1 (0,84 au premier trimestre 2023). En 2022, le groupe avait été très performant avec un book-to-bill porté à 1,34 (23,5 milliards d'euros de prises de commandes pour un chiffre d'affaires de 17,5 milliards). Enfin, il ambitionne une marge d'EBIT comprise entre 11,5% et 11,8%, en hausse de 50 à 80 points de base par rapport à 2022 (11%).

(Avec AFP)