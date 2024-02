Achat de voitures électriques : le coup de frein des Français

« 2023 ne nous amène pas vers une trajectoire sécurisée pour 2030 ». C'est la principale conclusion de l'étude réalisée par le cabinet Deloitte sur les consommateurs et le marché automobile. D'après celle-ci, cette année, seulement 9 % des Français envisagent un véhicule électrique comme prochain achat, soit 2 % de plus que l'année dernière.

Une évolution « préoccupante » car trop lente, selon Guillaume Crunelle, expert de l'automobile du cabinet. Selon lui, nous sommes plutôt sur le scénario le plus bas dans la transition vers l'électrification du parc automobile. Le thermique, de son côté, résiste fortement, avec 40 % des consommateurs qui pensent à acheter un véhicule diesel ou essence comme future voiture, soit la même proportion que l'année dernière.

Or, les objectifs français sont ambitieux. En 2030, le gouvernement, ainsi que les acteurs du secteur tablent sur un objectif compris entre 15 % et 20 % du parc automobile, soit entre 6 millions et 8 millions de voitures électriques. Contre 1 million en circulation actuellement. Et ce, en vue de réduire les émissions de 55 % d'ici la fin de la décennie, par rapport au niveau de 2021. Si, dans les faits, les voitures électriques ont représenté 16,8 % des ventes en France cette année, contre 13,3 % l'année dernière, Deloitte a le sentiment que l'on a atteint « un plateau ».

Et la France n'est pas la seule à faire du surplace. En Asie, hors Chine, la part du thermique dans le futur achat de véhicule augmente de quelques points, idem pour l'Allemagne. À noter que l'étude a été réalisée avant l'arrêt brutal des aides pour les voitures électriques en décembre dernier Outre-Rhin, faisant plonger leurs ventes de 47 %.

La plus grande surprise pour le cabinet provient des Etats-Unis, où 67 % des Américains se tourneront vers une voiture à essence ou diesel pour leur prochaine voiture, contre 58 % en 2022.

Les Français veulent payer moins

La faute à une année 2023 marquée par l'inflation. D'ailleurs, 62 % des Français ne veulent pas payer plus de 30.000 euros pour leur véhicule électrique souligne l'étude. L'année dernière, ce chiffre était de 56 %, soit 6 points de moins.

« Peu à peu, les consommateurs normalisent les véhicules électriques comme des voitures thermiques. La marche franchie par les constructeurs dans les baisses de prix est mangée par les attentes plus exigeantes des consommateurs », explique Guillaume Crunelle.

Et pour cause, les constructeurs traditionnels européens se sont lancés dans une guerre des coûts acharnée après les successions de baisses de prix agressives exercées par Tesla en 2023. Tous veulent désormais présenter des véhicules sous la barre symbolique des 25.000 euros, actuellement atteinte par la Dacia Spring de Renault ou la MG 4 du constructeur chinois SAIC.

Seul bémol : la plupart du temps, cette baisse de prix est le synonyme d'une taille de batterie plus petite et, de fait, une autonomie plus basse. Or, l'étude de Deloitte souligne que près de 80 % des Français souhaitent une autonomie supérieure à 400 kilomètres sans variations extérieures. Soit, dans les faits, plutôt 500 kilomètres affichés par le constructeur.

Les constructeurs automobiles chinois avantagés

Parmi les autres changements pointés par cette étude, le critère environnemental lors de l'achat est remonté à la deuxième place, derrière les coûts de carburant. L'année dernière, il n'était que quatrième. Les consommateurs français pensent également que la récupération des batteries et leur recyclage doivent être préférentiellement effectués par les concessionnaires. Une réponse qui contraste avec la volonté des constructeurs de s'éloigner de leur réseau de distribution.

« Ceux qui seront riches seront ceux qui capteront les véhicules en fin de vie », affirme Guillaume Crunelle. Selon l'expert, la relation entre le réseau de distribution et les constructeurs va devenir un sujet de plus en plus épineux.

Enfin, le cabinet testait pour la première fois le lien entre le consommateur et les marques de voitures, amorçant l'attrait pour les constructeurs chinois. Résultat : 40 % des interrogés sont prêts à changer de marque pour tester un véhicule différent. Le coût vient en deuxième position, donnant un peu plus l'avantage aux nouveaux entrants sur le marché, dont le prix des voitures électriques est particulièrement agressif.

Cette étude, réalisée sur plus de 1.000 personnes, ne représente néanmoins pas complètement l'ensemble de la population française puisque 44 % des personnes interrogées ont 55 ans et plus. « Mais cela représente le profil des acheteurs de véhicules neufs », se défend Deloitte.