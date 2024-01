Voitures électriques : les ventes ont chuté en Europe en décembre, une première depuis 2020

Si les voitures électriques ont bondi cette année, avec une hausse de 37 % en Europe, force est de constater que cette belle envolée s'est arrêtée net en décembre. Dans les chiffres rapportés ce matin par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les ventes de voitures électriques neuves ont diminué pour la première fois depuis avril 2020 en pleine pandémie, chutant de 16,9 % pour atteindre 160.700 unités.

Ce recul s'explique plus largement par la chute brutale du nombre de voitures électriques en Allemagne en décembre, de plus de 47 %. Une dégringolade qui avait commencé avant décembre mais qui a fortement été amplifiée suite à l'arrêt brutal des aides accordées à l'achat de véhicules électriques à hauteur de 4.500 euros pour les véhicules de moins de 40.000 euros et de 3.000 euros pour ceux jusqu'à 65.000 euros le 13 décembre dernier.

Avant l'Allemagne, la Norvège avait également décidé de couper le robinet des subventions fin 2022, ce qui avait entraîné une baisse immédiate des ventes de véhicules électriques de plus de 75 % le premier mois ! Idem pour la Chine, qui les a par la suite rétablies.

Une contraction du marché général

Les voitures électriques ne sont pas les seules à baisser en décembre. Plus généralement, le marché de l'automobile se contracte de 3,3 % par rapport à décembre 2022, une première en 2023. Le lobby européen justifie cette baisse par des ventes automobiles exceptionnellement en hausse en décembre 2022. Mais les experts du secteur pointent du doigt une probable baisse des ventes en 2024.

Car les prises de commandes ont enregistré l'an passé une baisse de 9 %, laissant présager une chute similaire des immatriculations en 2024. Et ce, du fait de l'impact sur les consommateurs des taux d'intérêt élevés qui limitent les crédits auto, mais aussi de l'augmentation de 7 % des prix des véhicules par rapport à 2022, selon les chiffres du cabinet AAA data. À cela, s'ajoute l'attentisme des Français après les multiples revirements du gouvernement sur les Zones à faibles émissions (ZFE).