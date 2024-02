Automobile : la rémunération du patron de Stellantis Carlos Tavares a explosé en 2023

« Tavares, c'est vraiment le Mbappé de l'automobile ». L'année dernière, c'est ce qu'avait exprimé sur un post LinkedIn l'ancien président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, pour défendre le niveau de rémunération du patron de Stellantis Carlos Tavares en 2022. Pas sûr que l'augmentation de son salaire 2023 calmera ses détracteurs.

Ce vendredi, le groupe a en effet annoncé que la rémunération globale de son dirigeant pourrait atteindre, à terme, 36,5 millions d'euros pour l'année 2023. Soit une augmentation de 56% sur un an. Cette hausse est notamment liée au versement d'une prime de 10 millions d'euros, liée à la « transformation » du groupe créé en 2021, selon le rapport financier de Stellantis. La rémunération intègre des bonus et des pensions de retraite qui seront versés sur le long terme.

En excluant ces éléments de long terme, le salaire de Carlos Tavares est ressorti à près de 23,5 millions d'euros en 2023, contre 14,9 millions d'euros en 2022. Pour rappel, cette rémunération sera soumise au vote des actionnaires du groupe lors de leur assemblée générale, le 16 avril prochain.

Par ailleurs, le salaire fixe de patron de Stellantis n'évolue pas, à deux millions d'euros. A contrario, son bonus de performance 2023 est en légère baisse, à 11,4 millions d'euros, car la marge opérationnelle du groupe a légèrement baissé. S'y ajoutent environ 13 millions d'euros de bonus en actions, liés à ses objectifs de long terme.

Polémique

Pour rappel, en avril 2022, plus de la moitié des actionnaires du groupe avaient voté contre la rémunération 2021 de Carlos Tavares, compte tenu d'un manque de transparence sur le calcul des primes. Le vote était purement consultatif, mais il avait relancé le débat en France sur la rémunération des dirigeants et surtout terni l'image du groupe, tout juste constitué par la fusion en 2021 de Peugeot-Citroën et de Fiat-Chrysler. D'autant que la rémunération des dirigeants de Stellantis, et ses modalités, fait désormais clairement partie des référentiels pris en compte dans la notation extra-financière ESG.

En 2023, l'état-major du groupe a donc mis les bouchées doubles pour convaincre les actionnaires de la justesse de la rémunération des dirigeants et rendre plus claires les nouvelles conditions de rémunération des dirigeants. Les cadres de Stellantis ont également profité d'un contexte favorable, lié à la publication de résultats records en 2022, avec une marge d'exploitation inégalée jusqu'alors.

Enfin, le groupe a su faire participer ses salariés à la croissance des résultats avec une augmentation générale des salaires et une prime exceptionnelle. Au total, selon le groupe, près deux milliards d'euros avaient été ainsi redistribués aux salariés.

Bonnes performances

Tout comme lors du précédent exercice, le géant automobile Stellantis pourra donc compter sur ses bonnes performances de l'année 2023 pour justifier le niveau de rémunération de son dirigeant. Le constructeur a, en effet, enregistré un nouveau bénéfice record.

Les bonnes ventes en Europe à des prix rehaussés, notamment, lui ont permis de réaliser un bénéfice net de 18,6 milliards d'euros, en hausse de 11% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 189,5 milliards d'euros, record lui aussi, avec une hausse de 6% sur un an.

Ces bons résultats permettent au groupe de prévoir un programme de rachat d'actions de trois milliards d'euros cette année, et de redistribuer 1,9 milliard d'euros à ses 242.000 salariés à travers le monde. La direction du groupe a proposé en outre un dividende de 1,55 euro par action (+16% sur un an).

Les analystes du cabinet Oddo, interrogés par l'AFP, ont salué des résultats 2023 « légèrement meilleurs qu'annoncés », synonymes d'une « gestion très rigoureuse » dans un environnement moins favorable qu'avant. L'année 2024 devrait représenter une « bonne opportunité » pour le groupe de « démontrer encore sa résilience », selon Oddo.

