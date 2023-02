Leasing : Mobilize financial services (Renault) confirme la bonne santé des financements alternatifs

Après le groupe Renault, c'est au tour de son partenaire financier, l'entreprise Mobilize financial services d'annoncer ses résultats pour l'année 2022. Dans la même lignée que le constructeur français, l'entreprise de financement affiche une belle performance avec une hausse de 11,9% de son produit net bancaire, soit la différence entre les commissions et intérêts avec les charges d'exploitation. En détail, ce sont surtout les locations qui permettent à Mobilize financial services de réaliser une très bonne année. « Les performances financières et globales vont au-delà de nos espérances », se réjouit Joao Leandro, directeur général de l'entreprise.

Les financements de véhicules de location plébiscités

Parmi les bons indicateurs affichés par Mobilize financial services, la part des offres de financement locatives est passée de 47% à 57% pour les particuliers en un an. Ceci englobe à la fois la location longue durée ainsi que la location avec option d'achat. Ce système, autrefois surtout prisé par les professionnels dans leurs flottes automobiles, séduit de plus en plus les particuliers. En effet, les Français sont donc de plus en plus nombreux à se tourner vers des modes de financement alternatifs avec l'augmentation du prix de véhicules neufs de plus de 20% entre 2019 et aujourd'hui.

« Cela permet de faciliter l'achat, notamment sur des véhicules hybrides et connectés. C'est très important pour nous, surtout avec les prix des nouvelles voitures et les enjeux écologiques qui nous préoccupent tous, d'accompagner une demande croissante de flexibilité », constate Joao Leandro.

Ces deux modes de financements de location doivent remplir trois critères : la possibilité ou l'obligation de rendre la voiture à la fin du contrat, la dernière mensualité équivalente à la valeur résiduelle du véhicule (cette valeur résiduelle correspond à la valeur de la voiture en fin de contrat. Plus la voiture pourra se revendre et aura un prix élevé sur le marché de l'occasion, plus la valeur résiduelle sera faible et inversement). Enfin, le dernier critère correspond à l'obligation de contact du client en fin de contrat.

Moins de dossiers mais plus de services

La société a néanmoins annoncé un recul de 6,4% du nombre total de dossiers financés cette année. Parmi eux, le financement des véhicules d'occasion pâti de faible disponibilité cette année et recule de 1,2%. En effet, avec la crise des semi-conducteurs et les délais de livraisons trop élevés des véhicules neufs, les Français se sont rués vers les véhicules d'occasion entraînant une augmentation de la demande et des prix sur ce secteur. Malgré ces baisses, le groupe s'en sort bien grâce à la hausse de la valeur moyenne du crédit qui a compensé la baisse en volume.

Mobilize financial services a également augmenté de 4,7% le nombre de services et d'assurances vendus en 2022 dans l'ensemble. Un résultat à nuancer puisque le nombre de voitures vendues cette année est en baisse. En moyenne, l'entreprise a vendu 3,2 services cette année soit 0,1 de plus que l'année précédente.

Mobilize financial services veut surtout se diversifier et récupérer de la valeur dans chaque étape d'un véhicule, selon la stratégie Renaulution intitulée « From Volume to Value ». L'entreprise a donc lancé trois activités en 2022 : une filiale spécialisée dans l'assurance des véhicules avec un objectif de tripler les contrats d'ici 2030 pour atteindre 3,6 millions de personnes assurées, une filiale dédiée à la location longue durée et un service de paiement avec une carte de crédit spéciale utilisée pour le chargement des véhicules.

RCI Bank devenue Mobilize financial services

Les banques des constructeurs automobiles ne datent pas d'hier. C'est Henri Ford qui imagina la première captive financière au début du XX siècle. Chez Renault, la Renault Crédit International (RCI Bank) a été initiée à l'origine pour financer les voitures lors de la crise économique de 1921. Elle s'est peu à peu transformée pour proposer des assurances et de la location longe durée. L'entreprise gère aussi des flottes automobiles pour les entreprises.

Suite à la création de l'entreprise Mobilize par Renault et une entreprise chinoise appelée Jiangling Motors en 2018 visant à développer les transports décarbonaté, RCI Bank a changé de nom l'année dernière pour devenir Mobilize financial services. À l'heure où le marché de l'automobile demeure instable, les banques des constructeurs servent de tampon et permettent de continuer les profits grâce aux crédits des clients. Pour Peugeot par exemple, un véhicule sur deux est même vendu via sa banque. Un score a peu moins élevé pour Renault mais qui, au vu des résultats annoncés cette année, continue tout de même de croître.

Aussi, si Renault a vu ses profits diminuer à cause de son retrait du marché russe, Mobilize financial services n'a pas quitté le pays et n'a, par conséquent, pas encaissé de pertes brutales. Son directeur se justifie : « la décision de sortir du marché Russe a été prise en même temps que celle du groupe Renault, mais pour des raisons juridiques, nous ne pouvons pas sortir de ce marché du jour au lendemain. »