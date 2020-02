Comment Fiat électrifie ses petites voitures à moindre frais

Turin a enfin branché le secteur au Lingotto ! Le siège (et usine) historique de la marque italienne née dans la capitale piémontaise a enfin lancé sa stratégie d'électrification, à rebours de toutes les autres marques automobiles européennes. Fiat vient d'annoncer l'électrification de sa 500 et de sa Panda et sa version baroudeur (City Cross). Commercialisées dès janvier pour la 500 et le City Cross (la Panda arrivera avant le printemps), ces nouvelles versions seront équipées de la technologie 12 volts. C'est une petite hybridation qui permet d'assister le moteur thermique dans ses manœuvres les plus énergivores. Elle est moins puissante que la technologie 48 volts, mais pour pour le segment A, Fiat a jugé que le 12 volts était suffisant compte tenu du poids de la voiture, sans alourdir la facture, tout en promettant jusqu'à 20% d'économies de carburant.

De 117 à 88 grammes de CO2, le bon vertueux de la 500

Ainsi, la Fiat 500 électrifiée revendique une émission de 88 grammes de CO2 par kilomètre contre... 117 grammes pour la version précédente! Pour Fiat, il y a urgence, les émissions de CO2 du mois de janvier n'ont pas été bonnes... Sur le seul marché français, d'après les chiffres de AAA Data, la marque italienne a affiché une moyenne de 112 grammes de CO2 en moyenne. Pour rappel, la Commission européenne frappera d'une amende de 96 euros chaque gramme de CO2 au dessus de 95 grammes, par voiture vendue. Fiat est dans le collimateur des analystes qui estiment qu'il est très mal placé et craignent que l'amende totale soit très salée, et ce malgré le rachat de crédit de CO2 à Tesla.

Lire aussi : Objectif CO2: la combine de Fiat avec Tesla est-elle légale ?

Pour accélérer le mouvement, Fiat a décidé de faire le ménage dans le catalogue de ses petites voitures. Il ne subsistera donc plus qu'un moteur hybride (doté d'un 3 cylindres de 70 chevaux) qui remplacera tous les autres sauf le 4 cylindres de 69 chevaux. Celui-ci est nécessaire pour conserver une boite automatique dans le catalogue, même s'il correspond à moins de 10% des ventes. En outre, la gamme a revu sa grille tarifaire pour rester compétitive. À 14.990 euros, la 500 hybride coûte 2.000 euros de plus que la version thermique précédente. La marque explique néanmoins que la hausse est de seulement 1.000 euros puisque la nouvelle version porte de nouveaux équipements de série dont la climatisation et les rétroviseurs chauffants. Enfin, les économies de carburant contribueront à améliorer sa compétitivité à l'usage, un critère crucial pour le marché des flottes d'entreprise.

Le ménage dans la gamme

Ce ménage sur le segment A intervient quelques semaines avant la présentation au Salon de Genève d'une nouvelle génération de Fiat 500 et qui sera, elle, 100% électrique. Cette nouvelle génération promet un nouveau design alors que l'actuelle 500 fêtera cet été ses 14 ans de vie.

Fiat dépoussière ainsi sa gamme dans un contexte réglementaire extrêmement contraint, sans pour autant être dans une stratégie produit agressive. L'électrification du segment A sur du 12 volts permet à Fiat de se remettre dans une trajectoire CO2 vertueuse à moindre frais, à plus forte raison lorsqu'on sait que Panda et 500 réalisent 56% de leurs ventes en Europe. Des annonces doivent survenir courant de l'année sur la Tipo, la troisième meilleure vente de la marque. Nul ne sait pour l'heure quel niveau d'électrification sera retenu (12 volts, 48 volts, rechargeable...). À l'inverse, rien n'a été arrêté pour la Fiat 500X, la déclinaison SUV de la 500. Au contraire de la Jeep Renegade, sa structure de prix ne lui permet pas d'accueillir une hybridation rechargeable. Ainsi, si l'électrification 12 volts est une fantastique opportunité pour les Fiat 500 et Panda, il y a peu de chances qu'il devienne le standard de la marque, mais le mystère perdurera une bonne partie de l'année...