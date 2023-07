Deux-roues : les ventes de scooters reculent au premier semestre, celles de motos se maintiennent

Les scooters ont moins la côte. En occasion comme en neuf, le segment des 50 centimètres cubes chute de 8,5% sur un an, à 152.263 unités, suivi du segment 50-124 centimètres cubes (-5% à 144.397 unités), selon cet observatoire commandé par l'assureur Solly Azar au cabinet AAA Data.

En revanche, les motos se maintiennent avec une légère hausse de 1% des immatriculations (291.920 unités). Elles enregistrent une croissance marquée en zone rurale et dans les communes jusqu'à 50.000 habitants. Les deux-roues électriques (motos et cyclos) poursuivent leur hausse (+15% avec 14.153 immatriculations), notamment dans les grandes agglomérations (Paris, Marseille-Aix, Lyon).

Impact des ZFE et du stationnement payant

AAA Data note néanmoins « une tendance à la baisse des ventes de motos dans les villes, en raison probablement des nouvelles réglementations sur le parking payant, notamment à Paris, la complexification de l'usage et les ZFE » (zones à faible émission). À cela s'ajoute aussi la mise en place d'un contrôle technique. Le gouvernement prévoit pour l'heure de le rendre obligatoire « début 2024 » et de manière « progressive en fonction de l'âge des véhicules ». Les plus anciens, immatriculés avant 2017, devront être contrôlés en premier, a précisé le ministre des Transports Clément Beaune dans une interview au média Brut publiée samedi.

Début juin, la Fédération française des motards en colère avait manifesté son mécontentement à Paris.

« Les conducteurs de deux-roues font face à une triple peine: des contrôles techniques qu'il faut payer, la mise en place d'un stationnement payant à Paris depuis septembre, et surtout celle des Zones à faible émission (ZFE) dans de nombreuses villes qui est une vraie bombe sociale car elle prive d'accès beaucoup de gens aux centres-villes », a déclaré à l'AFP Jean-Marc Belotti, coordinateur de la Fédération française des motards en colère pour Paris et la Petite couronne.

La Fédération des motards affirme surtout se battre « pour que les deux-roues motorisés soient reconnus comme une réponse à la mobilité » et soient « autorisés à ce titre à circuler dans les Zones à faible émission (ZFE) ».

En 2022, les ventes de deux-roues avaient reculé de 6% sur un an (avec 900.000 immatriculations) tandis que le marché du neuf perdait 7% (290.000 immatriculations), avec une baisse marquée du côté des cyclomoteurs.

