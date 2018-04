General Motors va supprimer 1.500 emplois dans une usine de l'Ohio

General Motors (GM) va supprimer de l'ordre de 1.500 emplois dans une usine de production de Lordstown, dans l'Ohio, à compter du 15 juin, pour s'adapter au tassement de la demande pour les berlines et citadines aux Etats-Unis. L'usine concernée, qui emploie un peu moins de 3.000 salariés répartis en deux équipes, produit la Chevrolet Cruze, dont les ventes ont plongé de plus de 30% ces quatre dernières années. Il n'y aura plus qu'une équipe, alors qu'il y en avait trois jusqu'en janvier 2017.

"Le marché des petites voitures est en déclin constant depuis 2014. Nous devons fortement réduire la production pendant des semaines pour se conformer à la demande pour les voitures compactes", souligne le premier groupe automobile américain.

Petits formats délaissés pour les SUV et Crossovers

Le constructeur va proposer des packages de départs aux salariés les plus âgés pour éviter les départs involontaires. Des reclassements dans d'autres usines du groupe seront proposés.

L'an dernier, GM a vendu 150.000 Chevy Cruze aux Etats-Unis, toutes produites à Lordstown, et prévoit d'en vendre un nombre équivalent cette année. Depuis début 2018, les ventes de la Chevy Cruze ont chuté de 28%, d'après le cabinet spécialisé Autodata. Dans l'ensemble, les ventes américaines des petites berlines sont en baisse de 13,2% depuis le début de l'année, quand celles des gabarits plus imposants (SUV, Crossovers, etc) sont en hausse de 7%.