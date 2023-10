Grève automobile aux Etats-Unis : le syndicat UAW approuve un accord salarial avec Ford

Les dirigeants du syndicat américain des ouvriers de l'automobile ont approuvé dimanche 29 octobre un nouvel accord de principe avec Ford. Dans le détail, il comprend notamment plus de 8 milliards de dollars d'investissements manufacturiers. Le président du syndicat United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, a présenté dans la journée l'accord scellé avec Ford à des cadres syndicalistes, qui ont accepté de soumettre l'accord au vote de l'ensemble des adhérents.

Parmi les investissements fixés par l'accord figurent de nouveaux modèles de véhicules hybrides, dont des versions hybrides des plus imposants SUV de Ford - le Lincoln Navigator et le Ford Expedition.

Cette annonce intervient alors que le syndicat américain UAW a annoncé samedi un accord préliminaire avec Stellantis, en vue de mettre fin à la grève chez le constructeur automobile. L'accord, conclu après 44 jours d'une grève qui visait simultanément les trois grands constructeurs automobiles de Detroit (le troisième étant General Motors), prévoit une augmentation de 25% des salaires de base d'ici à 2028, a indiqué le syndicat.

Il comprend plusieurs ajustements dont celui lié au coût de la vie, ce qui permettra une hausse de 33% du salaire, soit 42 dollars de l'heure. A l'instar de celui conclu avec Ford, tout accord préliminaire avec le groupe italo-franco-américain Stellantis devra être ratifié par un vote des membres de l'UAW.

« Les travailleurs de Stellantis reprendront le travail pendant le processus de ratification de l'accord », a précisé l'UAW dans un communiqué. L'augmentation salariale prévue par l'accord de principe est légèrement inférieure aux 40% que Shawn Fain, le puissant dirigeant du syndicat, demandait quand l'UAW a lancé la grève le 15 septembre. Mais elle est par exemple nettement supérieure à celle de 9% initialement proposée par Ford en août.

Le président américain Joe Biden a salué cet accord. « Je félicite l'UAW et Stellantis d'être parvenus, après des négociations acharnées et de bonne foi, à un accord historique qui garantira aux travailleurs les salaires, les avantages sociaux, la dignité et le respect qu'ils méritent », a-t-il déclaré dans un communiqué.