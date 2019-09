La connectivité, planche de salut pour les constructeurs automobiles ?

Les Gafa vont-ils faire main basse sur l'automobile ? L'arrivée de la connectivité dans l'univers automobile inquiète les constructeurs, obligés de s'allier avec ces géants du numérique et de la data.L'émergence de tout un écosystème de services dans l'automobile pourrait sérieusement redistribuer la chaîne de valeur de l'automobile.

Si l'électrification est le défi des cinq prochaines années, elle se fera surtout sous la pression de l'opinion publique et des réglementations. La connectivité, elle, représente un enjeu plus stratégique. Qui des Gafa (entendu au sens large, c'est-à-dire toutes les sociétés numériques liées aux contenus tels que Netflix, Spotify, ou d'autres fournisseurs de services Internet) ou des constructeurs s'imposera dans ce domaine.

Un écosystème presque utopique

Pour l'heure, les premiers ont marqué plusieurs points. Google et Apple ont déjà conquis l'interface de la plupart des constructeurs à travers Android Auto pour le premier et CarPlay pour le second. À travers cette interface, les deux géants de l'informatique et de l'Internet ont fait de l'automobile le prolongement naturel de leur smartphone (ou de leur système d'exploitation dans le cas de...