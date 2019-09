L'industrie automobile se prépare à la plus grave crise de son histoire

Ce n'est pas seulement la fin d'une ère... C'est bien la fin d'une histoire ! Si le très fort ralentissement (on parle même de retournement sur certains marchés) succède à la plus longue période de croissance qu'ait connue l'industrie automobile dans son histoire, il est surtout concomitant d'une profonde transformation structurelle et conceptuelle. Depuis un an, on savait effectivement que le marché automobile mondial allait se tasser... Ce qui était une hypothèse prudente s'est en réalité emballé sur certains marchés. Le marché chinois a signé en juin son douzième mois consécutif de baisse, déjouant les pronostics de tous les observateurs qui tablaient sur une stagnation. Et depuis, le premier marché automobile du monde n'a cessé de se détériorer. Ce sont toutes les projections, même les plus récentes, qui s'en trouvent chamboulées.

« La Chine et l'Inde ont sous-performé les attentes. Du coup, nos prévisions de juillet paraissent désormais optimistes », explique Laurent Petizon, directeur chargé de l'automobile chez AlixPartners. Même tendance au Boston Consulting Group (BCG), où Xavier Mosquet, directeur associé spécialiste de l'automobile, n'est pas davantage optimiste : «