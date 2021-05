La justice française auditionne pour la première fois Carlos Ghosn dans son refuge du Liban

Des juges d'instruction et enquêteurs anticorruption français sont au Liban pour auditionner pour la première fois l'ancien magnat de l'automobile, toujours poursuivi par la justice japonaise et sous le coup d'un mandat d'arrêt international, dans le cadre de plusieurs enquêtes qui le visent à Nanterre et Paris, notamment pour abus de biens sociaux.

latribune.fr 31 Mai 2021, 10:53 3 mn

Carlos Ghosn le 27 septembre 2020 lors d'une conférence de presse à l'Université de Kaslik, au Liban. (Crédits : MOHAMED AZAKIR)