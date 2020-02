La faramineuse indemnité retraite que Ghosn réclame à Renault aux prudhommes n'est rien en comparaison de la suite

Carlos Ghosn affronte vendredi son ancien employeur Renault, par avocats interposés, pour réclamer une indemnité de départ à la retraite de 250.000 euros devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).

L'audience en référé (procédure d'urgence) est prévue à partir de 09H00. Aucune décision sur le fond n'est attendue dans la journée. Si l'affaire est retenue, elle sera plaidée et la décision mise en délibéré dans un délai de 15 jours à un mois.

La saisie des prud'hommes par Carlos Ghosn, révélée en janvier, a suscité plusieurs réactions indignées dans une France en plein débat sur la réforme des retraites et au moment où le constructeur automobile Renault est en pleine crise.

Le groupe au losange vient d'annoncer qu'il envisageait des fermetures d'usines après être tombé dans le rouge l'an dernier pour la première fois depuis 2009.

La responsabilité de M. Ghosn dans les difficultés actuelles de Renault a été mise en cause jeudi par son prédécesseur Louis Schweitzer. "Son management n'était plus adapté à la situation", a-t-il dit à la radio RTL.

"Non content des dégâts sociaux qu'il a engendrés dans l'entreprise et pour le pays, Carlos Ghosn entend ponctionner à nouveau les salariés de Renault (...). Car finalement, si les prud'hommes devaient lui donner raison, (les 250.000 euros qu'il réclame) seraient prélevés sur la valeur ajoutée de l'entreprise créée par le travail des salariés", a réagi la CGT de Renault, en accusant l'ancien patron de "malhonnêteté" et "cynisme" dans un communiqué.