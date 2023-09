Lancia fait son grand retour en France avec une citadine électrique

« Nous sommes de retour ! ». Ce midi, c'était l'effervescence à l'ambassade d'Italie où l'une des marques premium du groupe Stellantis, Lancia, annonçait sa stratégie de reconquête du marché français, sept ans après son arrêt de commercialisation dans le pays. Un pari audacieux, annoncé par Carlos Tavares en 2021, lors de la fusion de Peugeot-Citroën (PSA) avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA). La marque italienne reste très populaire dans son pays puisque la citadine Lancia Ypsilon était encore en 2022 la deuxième voiture la plus vendue sur le marché italien derrière la Fiat Panda.

Lancia revient dans six pays européens, dont la France, l'Allemagne ou encore l'Espagne avec trois produits : une citadine sur le segment B pour 2024 baptisée Ypsilon et deux voitures de gammes dans le segment C pour 2026 et 2028 aux noms de Gamma et Delta, des anciens noms de modèles lancés en France. Preuve en est que Lancia souhaite s'appuyer sur la nostalgie et les souvenirs, parfois lointains, des collectionneurs de la marque italienne pour reconquérir l'Europe.

Sauf que le premier produit, lancé au deuxième semestre 2024 sera proposé en versions électrique et hybride seulement, à un niveau de prix qui positionne la voiture dans la gamme premium. Pour réussir son retour, Lancia a annoncé la mise à disposition de 20 distributeurs pour la commercialisation en France pour 2024 et 25 pour 2025, aux côtés d'Alfa Romeo et DS, les deux autres marques premium de Stellantis. Aussi, 80 sites après-vente seront déployés l'année prochaine sur le territoire.

Une citadine premium électrique pour séduire en France

Premier lancement à voir le jour : la citadine Ypsilon sera un concentré de technologie, de matériaux recyclés associé à un design très sobre. « L'élégance à l'Italienne », n'a-t-on cessé de répéter lors de ce lancement officiel. Pour l'occasion, un concert-car était présenté dans la cour, afin d'imaginer une partie de ce à quoi pourrait ressembler cette future citadine premium.

Lancia a donc choisi de faire son grand retour chez nous sur un segment stratégique, le segment B. « Celui-ci représente 30 % du marché sans compter les SUV », d'après le directeur des marques premium du groupe, Joël Verany. Autre atout pour la marque, la part de la motorisation électrique sur le segment premium est de 21 % contre 9 % autrement. La voiture sera produite sur la plateforme eCMP où sont déjà produites la DS 3 Crossback E-Tense, l'Opel Corsa électrique ou encore la Peugeot 208 électrique.

Surtout, la future Ypsilon ne serait pas en concurrence directe avec d'autres modèles du groupe Stellantis, comme on a pu le craindre au départ. Car les citadines premium sont très peu présentes sur le marché actuel, les constructeurs préférant miser sur des modèles plus gros, généralement des SUV, avec plus de marges. En face de cette future citadine, se trouvent des modèles comme Mini ou encore l'Audi A1. La marque mise sur une clientèle d'une quarantaine d'années, très citadine et ayant un goût pour la mode et l'architecture. Le directeur des marques premium semble également très serein quant à la concurrence chinoise, qui préfère s'attaquer au marché européen avec des produits sur les segments supérieurs et les SUV électriques.

Encore beaucoup d'incertitudes

Toutefois, il reste encore beaucoup d'inconnues autour de la relance de Lancia. Quid du prix ? Personne n'a voulu s'avancer dessus lors de cette présentation, ni même donner une fourchette. Même silence pour les objectifs de vente en France ou dans les cinq autres pays dans lesquels la marque Lancia fera son grand retour.

Aussi, si la distinction par rapport aux autres marques premium du groupe, DS et Alfa Romeo se fera par le produit lors du lancement de la citadine l'année prochaine, les prochains modèles prévus par Lancia risquent de se heurter à ceux du portefeuille des marques du même groupe.

Une inquiétude que les dirigeants de la marque ont balayé, estimant que le positionnement des Lancia était clair : « une technologie simple et un design aux lignes simples et épurées ». Malgré cette communication bien rodée, le doute plane sur la stratégie de la marque vis-à-vis de DS, son concurrent direct sur le marché français. Ces dernières font face à une baisse de l'attractivité ces dernières années. Seule certitude annoncée : la marque Lancia sera 100 % électrique dès 2028. La future Ypsilon électrique sera quant à elle présentée au premier semestre 2024.