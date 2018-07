Le marché automobile européen bien orienté au premier semestre

Le T-Roc de Volkswagen a participé à la dynamique de la marque allemande dont les ventes ont fortement augmenté au premier semestre. (Crédits : Volkswagen)

Les ventes de voitures neuves ont augmenté de 3% sur les six premiers mois de l'année en Europe, là où les experts s'attendaient à un chiffre stable. En juin, les ventes ont même bondi de plus de 5%, après un mois de mai très difficile. Le groupe Volkswagen profite largement de cette performance et gagne un point de parts de marché.