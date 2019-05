S&P baisse ses prévisions sur le secteur automobile en 2019

La première agence de notation financière du monde a décidé de revoir à la baisse ses prévisions du marché automobile mondial. Standard & Poors n'a pas donné de chiffres sur le marché mondial, mais a indiqué que sur les trois principaux marchés, Chine, Europe et États-Unis, ses prévisions étaient révisées à la baisse.

La Chine s'est effondrée au premier trimestre

C'est en Chine que la baisse sera la plus franche. Ainsi, S&P qui s'attendait à une année d'augmentation un peu molle (entre 1% et 2%), vise désormais une baisse de 3%, "au mieux". L'agence justifie cette décote après avoir analysé les mauvaises performances du premier trimestre. Les ventes ont baissé de 14% sur les trois premiers mois de l'année, soit l'une des pires performances de ce marché qui, il y a trois ans encore, affichait des croissances à deux chiffres.

L'agence a estimé que la baisse de TVA engagée par le gouvernement chinois (de 16% à 13%) n'était pas d'ampleur suffisante pour espérer un inversement de tendance. Les auteurs de la note estiment toutefois que le marché chinois se stabilisera autour du milieu de l'année, à condition que le gouvernement adopte d'autres mesures de soutien au marché.

L'Europe sous la menace d'un nouveau "effet WLTP"

En Europe, S&P est moins alarmiste en tablant désormais sur un marché stable, mais on est loin de la fourchette de hausse entre 1% et 2% initialement établie. C'est également à la lumière du premier trimestre que l'agence américaine de notation financière a décidé de réviser ses plans. "Les ventes au premier trimestre 2019 ont baissé plus sévèrement que ce que nous attendions notamment en raison de la hausse des tensions géopolitiques, dont le Brexit". L'agence estime que le marché européen est également toujours sous le coup du basculement à la norme WLTP.

Pourtant, S&P continue de penser que la croissance économique européenne sera plus forte au second semestre, ce qui constituera un soutien au marché automobile. Bémol : l'agence estime que la profusion de nouveaux modèles qui doivent déferler à la fin de l'année et surtout en 2020, notamment des gammes électriques ou hybrides, va pousser les consommateurs, et notamment les flottes, à différer leurs achats de voitures. Enfin, l'entrée en vigueur du RDE en septembre pourrait susciter un effet comparable à l'arrivée de la norme WLTP en septembre 2018, c'est-à-dire destockage de masse et trou d'air dans les ventes.

Les États-Unis vers leur niveau de 2014 ?

Les États-Unis ne sont pas non plus épargnés par la note de S&P. Le deuxième marché automobile du monde devrait voir son marché baisser de 3,6% en 2019. Il s'agit d'une baisse plus forte que prévu, puisque S&P envisageait un marché de 16,8 millions de voitures, et table désormais sur 16,6 millions. Et ce n'est pas fini puisque la note estime que le marché américain serait installé sur une trajectoire baissière qui devrait le conduire en 2021 vers son niveau de 2014, à savoir 16,3 millions d'immatriculations.

Le très haut niveau de taux d'intérêts, mais également les problèmes réglementaires et d'importations (les guerres commerciales conduites par l'administration Trump), devraient contribuer à tirer le marché vers le bas.