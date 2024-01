Tesla obligé de rappeler 1,6 million de voitures en Chine à cause d'un défaut de logiciel

Mauvaise nouvelle pour Tesla. Ce vendredi, le régulateur des marchés (SAMR) chinois a indiqué que l'entreprise du milliardaire, Elon Musk, allait devoir rappeler 1,6 million de voitures dans le pays. Cette procédure concerne deux lots de voitures produites entre 2014 et 2023, des modèles Model S, Model X, Model Y et Model 3.

A l'origine de ce rappel massif ? Un problème de logiciels. Tesla va devoir corriger des défauts du logiciel - une manipulation qui pourra se faire à distance - pour la conduite assistée qui présente des « risques pour la sécurité » selon les autorités, ainsi que le verrouillage des portes des véhicules. Le problème est loin d'être nouveau pour le constructeur. En décembre, Tesla avait déjà rappelé deux millions de véhicules aux Etats-Unis pour un risque lié à son système de conduite assistée.

Ce nouveau rappel massif risque de faire grincer des dents chez Tesla. Et pour cause, la Chine représente le marché le plus important pour la marque. Le constructeur automobile dispose d'une usine à Shanghai, la plus importante hors des Etats-Unis. Tesla y a produit plus de 900.000 véhicules en 2023.

Enchaînement de mauvaises nouvelles

Cette annonce intervient quelques jours après une autre mauvaise nouvelle. Un de ses grands challengers, le constructeur chinois BYD, est passé devant lui en livrant davantage de véhicules électriques au quatrième trimestre 2023 dans le monde. BYD a ainsi livré 526.409 véhicules électriques entre octobre et décembre 2023, selon les calculs effectués par l'AFP avec les données publiées dans des communiqués du groupe chinois.

De son côté, le constructeur américain a annoncé ce mardi avoir livré 484.507 véhicules électriques au dernier trimestre de 2023, ce qui le place, pour la première fois, en seconde position derrière BYD. A noter cependant, sur l'ensemble de l'année, le groupe américain a conservé sa première place avec 1,81 million de véhicules livrés dans le monde (+38% sur un an), quand BYD a remis à leurs propriétaires 1,57 million de véhicules (+73%).

Et les déboires de la marque ne s'arrêtent pas là. Fin 2023, Tesla a été confronté à un important mouvement de grève dans ses usines suédoises, consécutif à son refus d'adhérer à une convention collective sur les salaires. Résultat, un mouvement de grève a débuté fin octobre chez le constructeur automobile. Quelque 130 mécaniciens, travaillant dans 10 ateliers Tesla répartis dans sept villes de Suède, ont débrayé pour la première fois, selon le syndicat IF Metall. Mais le mouvement s'est ensuite étendu à d'autres ateliers où sont réparées des voitures électriques du groupe d'Elon Musk, et s'est surtout propagé aux dockers, qui refusaient de décharger les voitures Tesla arrivant dans les ports et aux postiers refusant de livrer les plaques d'immatriculation des véhicules en soutien aux grévistes.

Une situation qui a fait monter la moutarde au nez du patron de Tesla. De fait, la participation du secteur postal à la grève pourrait empêcher les nouvelles Tesla de circuler, les plaques d'immatriculation étant uniquement livrées par courrier. Ce blocage de la poste a même été qualifié « d'insensé » par Elon Musk, le 24 novembre dernier. Le géant américain de la voiture électrique a même entamé des poursuites contre l'Etat suédois en raison du refus de livraison du secteur postal.

De bons résultats malgré tout

Malgré tous ces déboires, le groupe reste optimiste. Lors de la publication de ses résultats annuels mardi, Tesla a annoncé avoir augmenté ses livraisons de 38% sur l'ensemble de l'année 2023. Côté production, l'entreprise comptabilise 1.845.985 véhicules à son actif en 2023, soit une progression de 35%. Le 18 octobre dernier, Elon Musk avait indiqué vouloir augmenter sa production « aussi rapidement que possible ».

Pour tenter de remonter à la première place en 2024, le groupe compte sur les ventes de son Cybertruck, un pick-up électrique, lancé officiellement par Elon Musk au siège de Tesla, à Austin, début décembre. « C'est mieux qu'un pick-up et mieux qu'une voiture de sport, réunis en un », avait alors décrit le fantasque patron. Le modèle de base du Cybertruck est vendu 60.990 dollars, soit sensiblement plus que le F-150 Lightning, disponible à 50.000 dollars.

Mais cette version moins onéreuse ne sera disponible qu'en 2025, selon le site du constructeur. Tesla propose d'ores et déjà deux autres déclinaisons, l'une à 79.990 dollars, l'autre 99.990 dollars. Cette dernière peut atteindre 210 km/h, affiche une autonomie de 515 km et dispose d'une capacité de traction de 5 tonnes. Et Elon Musk prévoit d'atteindre une production de 250.000 exemplaires en 2025.

Tesla pas totalement exclue par le bonus électrique

Tesla pourra, de manière générale, continuer de s'adresser à la clientèle française en 2024. Et pour cause, certains modèles du constructeur électrique américain font partie de la liste des voitures électriques neuves pouvant bénéficier du bonus écologique. Ce dernier s'adresse aux voitures de moins de 47.000 euros et de moins de 2,4 tonnes.

En outre, sa nouvelle version prévoit qu'il soit désormais basé sur des critères de production des matériaux du véhicule, sa batterie ainsi que son transport, excluant ainsi les modèles dont le coût écologique est alourdi par une production à l'étranger. Une mesure qui cible principalement ceux fabriqués en Chine.

En ce qui concerne Tesla, la marque perd donc sa Model 3, mais parvient à garder sa Model Y, grâce à une partie de sa production assemblée à Berlin. Un soulagement pour le constructeur américain, le seul à positionner une voiture électrique dans le top 10 des ventes de voitures en France grâce à ce modèle.

(Avec AFP)