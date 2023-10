Voitures électriques : Tesla chute en Bourse après l’effondrement de ses bénéfices

Avis de tempête boursière sur Tesla. Ce jeudi, lors des premiers échanges au Nasdaq, le cours de Bourse de la société d'Elon Musk a chuté de près de 7%. La raison de cette claque boursière est claire : des résultats financiers décevants, marqués par une dégringolade de 44% de son bénéfice net, à 1,85 milliard de dollars, et une hausse de chiffre d'affaires largement inférieure à celle qu'attendaient les analystes. La différence est de taille. Quand ces derniers tablaient en moyenne sur 24,19 milliards de dollars de chiffre d'affaires entre juillet et septembre, la société en a réalisé quasiment un milliard de moins, à 23,35 milliards de dollars.

Des chiffres inquiétants, mais qui restent à relativiser puisqu'ils « ne montrent pas une remise en cause du modèle économique de Tesla mais simplement un ralentissement conjoncturel de sa croissance », assure Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

Une valorisation en question

L'entreprise d'Elon Musk fait avant tout les frais d'un changement de politique commerciale. Face à la baisse du nombre de véhicules vendus dans le monde et l'arrivée de challengers chinois low cost (BYD, Nio, XPeng, etc), le constructeur américain a décidé de baisser ses prix sur les modèles haut-de-gamme. En conséquence, les marges opérationnelles ont baissé passant de 17,2% au troisième trimestre 2022 à 7,6% au troisième trimestre cette année. « Il est logique de sacrifier les marges pour fabriquer plus de véhicules », justifiait le milliardaire lors de la présentation des résultats de Tesla en juillet dernier.

Un argument qui n'est pas de nature à rassurer les investisseurs. Tesla a toujours su convaincre que son modèle économique était plus proche de celui d'une Big Tech que d'un simple constructeur automobile. Bref, que c'était une valeur de croissance et non pas une valeur cyclique.

Avec une capitalisation boursière de 770 milliards de dollars, soit 78 fois ses bénéfices estimés pour 2023, contre 5 fois pour Ford et 3 fois pour Stellantis, « on attend de ce type d'entreprises qu'elles performent quelque soit l'environnement économique », met en garde l'analyste d'IG. Une mécanique qui a justement vacillé au troisième trimestre et qui explique la réaction des marchés qui s'inquiètent des perspectives de l'entreprise.

« La valorisation stratosphérique et gros point d'interrogation. Se justifie-t-elle encore? » ajoute-t-il.

2024 sera une année difficile

Une réponse positive à cette question pourrait cependant venir de nouveaux relais de croissance brandi par la marque. Elon Musk a réaffirmé « ses livraisons de 1,8 million de véhicules pour 2023 et que les livraisons du Cybertruck (des véhicules utilitaires high-tech en cours de production, ndlr) commenceraient en novembre 2023, ce qui pourrait amener les investisseurs à regarder au-delà de la perte de chiffre d'affaires », estime Josh Gilbert, analyste de marchés chez eToro, dans une note.

Un optimisme cependant pas partagé par Alexandre Baradez qui rappelle que « Musk a aussi prévenu qu'il faudra du temps pour que ces camions soient produits et que cela se voit dans les résultats de l'entreprise », amenant l'analyse d'IG a penser que le cours de Tesla va stagner pendant les prochains mois.

Mauvais temps sur la tech américaine

Assommé par un contexte difficile, Tesla plie en cette deuxième moitié d'année, mais il est loin d'être le seul. Lors de la publication de son résultat du troisième trimestre décalé, le 3 août, Apple a affiché un bénéfice net en augmentation de 2,3 % sur un an mais un chiffre d'affaires en baisse de 1,4 %. En Europe, c'est le luxe, secteur de croissance par excellence, qui fait les frais du ralentissement de la consommation mondiale. LVMH a notamment dévissé de 6,8% lors de la séance du 11 octobre, après la publication d'un chiffre d'affaires moins bon qu'attendu au troisième trimestre.

