Une panne informatique géante oblige Toyota à mettre à l’arrêt la totalité de ses usines japonaises

[Article publié le mardi 29 août 2023 à 07h03 et mis à jour à 11h10] Au Japon, Toyota est à l'arrêt. Une panne informatique géante paralysait ce mardi 29 août la production de ses 14 usines au Japon.

Plus tôt dans la matinée, le groupe avait expliqué que cette défaillance empêchait son système informatique de traiter les commandes de pièces, entraînant la suspension de 12 de ses usines, concernant 25 lignes de production. Toyota a, ensuite, décidé d'interrompre ses opérations également dans ses deux usines restantes du pays dans l'après-midi, les perturbations concernant ainsi au total 28 lignes de production. Cette panne concerne seulement les usines japonaises du groupe et non ses nombreux sites de production à l'étranger, a aussi précisé ultérieurement l'entreprise.

« Pas une cyberattaque »

L'an dernier, Toyota avait déjà été obligé de suspendre toute sa production au Japon pendant une journée en raison d'une cyberattaque ayant touché l'un de ses fournisseurs, Kojima Industries. Mais « pour l'instant, nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'une cyberattaque », a précisé une porte-parole de la société ce mardi.

Conséquence, l'action du groupe, qui avait démarré en hausse mardi à la Bourse de Tokyo, est tombée dans le rouge après ces informations. Le titre a clôturé la séance en baisse de 0,2% tandis que l'indice Nikkei a gagné 0,18%.

Une production mondiale qui a fortement accéléré

Ce coup d'arrêt intervient alors que la production mondiale du constructeur a fortement accéléré depuis le début de cette année. Elle a dépassé 5,6 millions de véhicules sur les six premiers mois de 2023, une hausse de 10,3% sur un an et un nouveau record semestriel pour le groupe, selon des chiffres publiés fin juillet. Le groupe (qui comprend aussi ses marques Lexus, Daihatsu et Hino) prévoit d'écouler 11,38 millions de véhicules dans le monde sur son exercice en cours 2023/24, ce qui serait un nouveau record et une hausse de 7,8% sur un an. Toyota est resté en 2022 le numéro un mondial de l'automobile en ventes en volume pour la troisième année consécutive, avec près de 10,5 millions de véhicules écoulés, soit quasiment autant que l'année précédente.

Faire beaucoup mieux sur l'électrique

Sur son premier trimestre (avril-juin), les ventes mondiales en volume (incluant aussi ses autres marques Daihatsu et Hino) ont atteint 2,75 millions d'unités (+8,1%). Parmi ces ventes figuraient plus de 800.000 véhicules hybrides, mais seulement 29.000 voitures électriques. Le groupe a en effet longtemps été sceptique sur le tout-électrique, et poursuit une stratégie d'électrification multimodale, en continuant aussi de miser beaucoup sur les hybrides et l'hydrogène. Sous l'impulsion de son nouveau président, Koji Sato, arrivé aux commandes en avril dernier, Toyota met les bouchées doubles pour rattraper son retard avec des investissements pharaoniques dans ce segment et l'objectif d'écouler 1,5 million de véhicules 100% électriques en 2026 et 3,5 millions de 2030. Le constructeur a promis en juin une autonomie de 1.000 km pour ses futures voitures électriques haut de gamme à partir de 2026, et espère disposer dès 2027-2028 de ses propres batteries à l'état solide, présentées comme plus performantes, moins polluantes et plus sûres que la technologie actuelle lithium-ion.

Pour l'ensemble de son exercice 2023/24 qui s'achèvera le 31 mars prochain, Toyota, avant cette panne, misait sur un bénéfice net de 2.580 milliards de yens (+5,2% sur un an), un bénéfice opérationnel de 3.000 milliards de yens (+10,1%) et un chiffre d'affaires de 38.000 milliards de yens (+2,3%).

