Véhicules électriques : les constructeurs n'atteindront pas les objectifs de l'UE, alerte une ONG

Les plans industriels des constructeurs sont inadaptés aux objectifs de réduction de CO2, et le manque d'investissement est criant, estime l'ONG Transport et Environnement. Seuls Volvo et Volkswagen pourraient atteindre les objectifs de l'UE.

latribune.fr 16 Juin 2021, 10:52 3 mn

Volvo et Volkswagen seraient les seuls constructeurs automobiles en voie de passer à l’électrique à temps. (Crédits : Shutterstock)