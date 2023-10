Voiture électrique à 100 euros par mois : quel sera le montant de la subvention de l'Etat ?

C'est une équation difficile. Proposer une location de voiture électrique à 100 euros par mois, alors même que les prix des véhicules ainsi que les taux ne font qu'augmenter. C'était pourtant l'une des mesures phares du quinquennat d'Emmanuel Macron, annoncée lors des présidentielles de 2022. Le décret devrait sortir très prochainement afin de coller au calendrier « des réservations dès la mi-novembre pour une livraison à compter début 2024 », a-t-on confirmé du côté du ministère de la Transition écologique. Les diverses parties prenantes de cette promesse gouvernementale se sont toutes mobilisées pour la dernière ligne droite ces derniers jours.

Pour l'heure, plusieurs informations émergent. Tout d'abord, le leasing devrait être en réalité « autour de 100 euros » et monter jusqu'à 150 euros, tout compris. Si l'on veut rajouter une assurance, il faudra a priori qu'elle entre dans ce budget. Concernant la cible, rien ne change : ce leasing social devrait profiter aux cinq premiers déciles, soit à tous ceux dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 14.700 euros.

Lire aussiVoiture électrique à 100 euros par mois : la promesse difficilement tenable d'Emmanuel Macron

Subventionner mais pas donner

Au moment du choix du véhicule en leasing, ce dispositif s'ajoutera aux autres aides déjà disponibles comme le bonus écologique (7.000 euros à l'achat pour les ménages les plus modestes), « mais pas au-delà de 13.000 euros par véhicule », nous rapporte une source proche du dossier. Côté gouvernement, le ministère de la Transition écologique confirme qu' « il y aura un plafond de subventions » afin de « limiter les effets inflationnistes de la mesure ».

En interne, on parle d'une limite à 16 % maximum de la valeur du véhicule neuf. Un chiffre encore en discussion officiellement. Mais il donne une idée sur la position de l'Etat dans le subventionnement de ce dispositif.

Dans une étude menée par C-Ways et Transport & Environnement, la subvention envisagée tournait plutôt entre 27 % à 34 % du coût du véhicule. Si tel était le cas, cette mesure coûterait près de 800 millions d'euros annuels à l'Etat, selon leurs calculs. Marie Chéron, responsable des politiques véhicules pour l'ONG Transport & Environnement, s'exprimait à ce propos il y a trois mois dans nos colonnes : « Soutenir le leasing social ne doit pas s'ajouter aux aides existantes, ce qui ne serait pas tenable sur la durée. Cette aide, ciblée sur ceux qui en ont besoin, doit progressivement prendre le relais des aides existantes, non ciblées ».

De son côté, Christophe Béchu, le Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, préconise un leasing social « priorisé » sur les Zones à faibles émissions (ZFE) dans les villes.

Lire aussiPour ou contre : le leasing social à 100 euros mensuels peut-il démocratiser la voiture électrique ? (Marie Chéron face à Julien Pillot)

Proposer la location avec option d'achat

En outre, cette fourchette autour de 20 % de subvention du leasing laisse peu de modèles neufs éligibles. C'est pourquoi l'Association française des sociétés financières (ASF) a demandé à l'Etat un élargissement du dispositif à la location avec option d'achat ainsi qu'aux véhicules d'occasion afin de proposer davantage de modèles aux ménages. Initialement, seule la location longue durée était envisagée du côté du gouvernement. Une erreur pour les professionnels de la location, en particulier pour la catégorie de population cible.

« La location est moins bien acceptée sur les plus petits déciles », confirme Eric Champarnaud, associé du cabinet C-Ways. En cause : pour les ménages les plus modestes, la voiture reste bien souvent le capital le plus élevé du foyer. Il est donc nécessaire de proposer une possibilité d'acheter la voiture électrique en fin de contrat.

Lire aussiAutomobile : les Français se ruent sur le leasing pour financer leur véhicule électrique

Certains constructeurs ont pris les devants

Pour les constructeurs, les bénéfices de cette mesure sont difficiles à mesurer. Mais force est de constater que certaines marques ont pris les devants et proposent déjà des véhicules en leasing à 100 euros par mois, non soumis aux conditions de revenus. C'est le cas de la Fiat 500 électrique en location longue durée de 37 mois ou encore de la MG en location longue durée de 24 mois.

Dernièrement, le directeur général de Citroën, Thierry Koskas, a également affirmé être « capable de faire une offre à 100 euros par mois en dehors de la participation de l'Etat » pour sa nouvelle C3 électrique, disponible au printemps prochain. La Twingo électrique de Renault est également pressentie pour intégrer ce leasing social.

Ce leasing s'ajoute ainsi aux autres dispositifs d'aides de l'Etat pour amorcer définitivement la bascule vers l'électrique. La Plateforme automobile, principal syndicat de l'automobile, a annoncé l'ambition d'atteindre 50 % de véhicules électrifiés, en particulier électriques, d'ici 2027. Si les aides se multiplient pour atteindre cet objectif, l'institut de l'Économie pour le Climat, I4CE, rappelle que pour une voiture citadine standard, la somme à ajouter par rapport au véhicule thermique représente tout de même entre 65 % et 130 % de leurs revenus annuels.