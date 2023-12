Voiture électrique : le bonus écologique pourrait baisser de 1.000 euros pour les ménages les plus aisés en 2024

Les Français les plus aisés devront faire un effort financier supplémentaire pour se procurer un véhicule électrique. C'est du moins ce qu'impliquerait la décision du gouvernement si elle était mise en pratique : ce dernier envisagerait de baisser le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique à 4.000 euros -au lieu de 5.000 cette année - pour les ménages « des déciles 6 à 10 », selon une source gouvernementale à l'AFP, confirmant une information des Echos.

Cette aide à l'achat baisserait donc de 1.000 euros pour cette catégorie de la population, mais resterait à 7.000 euros - 5.000 euros et la majoration déjà en vigueur de 2.000 euros - pour la moitié dont les revenus sont les plus modestes, toujours selon cette source qui précise néanmoins que cette décision n'est pas encore totalement arbitrée. Si elle était validée, elle prendrait effet le 1er janvier, le montant du bonus étant officiellement publié, comme chaque année, par un décret à paraître le 31 décembre au plus tard.

1,5 milliard d'euros d'aides au transport électrique en 2024

Pour justifier cette baisse du montant du bonus, la source en question explique que « les aides de l'Etat servent à amorcer les choses ». Or, les voitures électriques représentaient déjà 20% des ventes de voitures neuves sur le marché français en novembre, contre 17% en novembre 2022, selon les derniers chiffres de la Plateforme automobile (PFA). L'objectif semble se rapprocher pour l'Etat et de tels chiffres justifient donc que « les aides commencent à baisser doucement », explique la source gouvernementale qui rappelle que les aides au transport électrique progressent globalement chaque année, à 1,5 milliard d'euros en 2024 contre 1,3 cette année et 300 millions d'euros en 2017.

L'année prochaine, les plus modestes bénéficieront d'ailleurs d'un coup de pouce supplémentaire grâce au leasing de voitures électriques « à 100 euros par mois » lancé la semaine dernière par Emmanuel Macron. Concrètement les Français des cinq premiers déciles, soit ceux au revenu fiscal de référence inférieur à 15.400 euros par part, auront accès à une offre de location de véhicules électriques neufs à 100 euros par mois. Sans oublier que la prime à la conversion sera maintenue en 2024.

Des voitures françaises encore trop chères malgré le bonus

De quoi booster encore davantage les ventes. Rien de moins sûr en ce qui concerne les modèles français ou encore européens. En effet, le bonus écologique nouvelle version est basé sur les critères de production des matériaux du véhicule, sa batterie ainsi que son transport et exclut donc les constructeurs chinois. En outre, les voitures électriques éligibles devront coûter moins de 47.000 euros. Ainsi, seuls quatre modèles made in France peuvent continuer à bénéficier de cette subvention : la Megane ou la Zoe de Renault, ainsi que la DS3 et l'Opel Mokka de Stellantis. Leurs prix initiaux oscillent entre 35.000 et plus de 45.000 euros, selon les options. La future R5 de Renault, annoncée au printemps 2024 et fabriquée au pôle Electricity à Douai, devrait elle aussi intégrer ce dispositif. Son prix, annoncé en dessous de 25.000 euros, pourrait être revu à la hausse.

Or, ces modèles restent bien plus chers que d'autres chinois, même avec le bonus écologique. Ces derniers coûtent en moyenne 10.000 euros de moins que leurs homologues européens.

Fin surprise du bonus en Allemagne C'est la fin du bonus écologique sur les véhicules électriques en Allemagne. Une décision brusquement annoncée le 17 décembre dernier par le ministère de l'Economie et qui a pris effet le lendemain, date à partir de laquelle les demandes n'ont plus été acceptées. Cette décision était nécessaire « car il n'y plus assez d'argent disponible pour prendre en compte les demandes reçues après dimanche », a expliqué un porte-parole du ministère. Le pays souffre, en effet, d'une crise budgétaire consécutive au séisme financier déclenché en novembre par la Cour constitutionnelle allemande qui a annulé la réaffectation des crédits inutilisés pendant la pandémie à des investissements verts et au soutien à l'industrie. Cette suppression créera « une situation regrettable » pour les consommateurs qui espéraient pouvoir profiter du bonus à l'achat d'un véhicule électrique, a admis le porte-parole. Les conséquences pourraient surtout être lourdes pour le secteur automobile allemand déjà à la peine pour faire face à la transition écologique. « La compétitivité des constructeurs (automobiles) sera à présent sévèrement mise à mal », a regretté l'analyste, Ferdinand Dudenhoeffer, du Centre de recherche sur l'Automobile au journal Rheinische Post. Le journal économique Handelsblatt a, lui, averti que la suppression du bonus risquait de compromettre l'objectif de l'Allemagne de mettre sur les routes 15 millions de voitures électriques d'ici 2030. « Cet objectif était déjà considéré comme extrêmement irréaliste. Il semble à présent complètement illusoire », a estimé le journal.

(Avec AFP)