Voitures électriques : les constructeurs étrangers veulent eux aussi profiter du leasing social à 100 euros

Après Renault et Stellantis, les constructeurs étrangers se lancent à leur tour dans le leasing social, ce dispositif qui permet de louer un véhicule électrique neuf entre 50 et 150 euros par mois. Et ce, grâce à une aide du gouvernement de 13.000 euros par véhicule.

Hier, Hyundai a rappelé l'entrée du Kona électrique, son SUV bénéficiant du bonus écologique, lors des vœux de la marque. « Nous avons déjà eu 500 commandes depuis le lancement, c'est-à-dire depuis 10 jours. Cela correspond à la moitié de nos ventes de Kona sur la même période », a précisé Lionel French Keogh, président de Hyundai France. La voiture est proposée à 95 euros par mois.

Aujourd'hui, c'est au tour du groupe Volkswagen d'annoncer officiellement son entrée dans le dispositif. Au total, 4 modèles devraient être proposés fin janvier, de la petite Volkswagen E-UP (89 euros par mois) au SUV Skoda Enyaq (149 euros), en passant par les Volkswagen ID.3 et Cupra Born (109 euros).

Lire aussiVoitures électriques : la guerre des prix fait rage en France

Des offres qui viennent compléter les modèles de Renault : la Twingo E-Tech à 40 euros par mois, la ZOE E-Tech à 100 euros par mois et les Mégane E-Tech et Kangoo E-Tech à 150 euros par mois. Stellantis reste en tête avec pas moins de 9 modèles proposés dans le dispositif, dont la Citroën C3 à 54 euros par mois, le Fiat 500 à 49 euros par mois, la Peugeot E-208 à 99 euros par mois ou encore les Jeep Avenger et Peugeot E-2008 à 149 euros par mois. Les deux constructeurs français ont présenté leurs modèles dès l'annonce du dispositif, le 15 décembre dernier.

Les constructeurs français avantagés

L'arrivée tardive des constructeurs étrangers dans le leasing social est difficile à expliquer. D'un côté, Volkswagen et Hyundai s'étonnent de la rapidité de leurs concurrents à proposer des modèles immédiatement après l'entrée en vigueur du leasing social :

« A priori, nos discussions ont été plus longues avec le gouvernement. Cela a pris 10 à 15 jours de plus que pour les constructeurs français », a lancé Lionel French Keogh mardi. « Nous avons attendu le 15 décembre pour avoir les informations officielles. Certains ont eu des informations en amont je pense », a renchéri, ce matin, Xavier Chardon, le président du directoire Volkswagen France.

Côté gouvernement, on assure que les discussions ont été menées avec tous les constructeurs ayant des voitures pouvant être incluses dans le leasing social, sans entrer dans les détails. Cette différence de timing peut jouer sur les accès au dossier, car les premiers arrivés sont les premiers servis.

Lire aussiAutomobile : gros succès pour le leasing électrique, « plus de 80.000 demandes »

Jusqu'où iront les demandes ?

Depuis le lancement, mi-décembre dernier, le dispositif connaît un franc succès. Avec plus de 90.000 demandes sur la plateforme du gouvernement et une affluence qui se confirme dans les concessions, ont confirmé les marques, les Français se sont rués sur cette aide, en particulier les jeunes et les familles nombreuses. Pour rappel, pour en bénéficier, il faut un revenu fiscal de référence inférieur à 15.400 euros, rouler plus de 8.000 km par an ou habiter à plus de 15 km de son lieu de travail.

Initialement, le leasing social prévoyait 25.000 véhicules bénéficiaires. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a annoncé que près de 35.000 clients se seraient déjà manifestés. « On discute avec les concessionnaires. On est en train de consolider ces disponibilités ». Pour l'heure, aucun plafond de véhicules n'a été établi, mais difficile de croire que Bercy acceptera une augmentation infinie du nombre de véhicules financés.

Lire aussiLeasing social : 35.000 véhicules vont être à disposition en 2024, le gouvernement veut accélérer

Les premiers constructeurs ont ainsi pu capter les premières demandes et ont donc pris une longueur d'avance. Mais pas d'inquiétude pour Volkswagen, qui assure que les clients peuvent aussi changer d'avis et commander d'autres marques désormais.