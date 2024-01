Voitures électriques : les ventes ont bondi de 37% en 2023 en Europe

C'est une première : sur l'ensemble de l'année 2023, les ventes de voitures électriques neuves ont été plus importantes que celles des diesels. Elles ont représenté 14,6% du total des ventes sur les douze mois de janvier à décembre, contre 12,1% l'année précédente, alors que les diesels ont représenté 13,6% des ventes (après 16,4% en 2022), d'après les chiffres annuels publiés ce jeudi 18 janvier par l'association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Les voitures électriques confirment ainsi leur succès - leur part de marché n'était encore que de 9,1% en 2021 et 1,9% en 2019 (l'année 2020 n'étant pas représentative en raison de la crise liée au Covid-19). Au total, les ventes ont dépassé 1,5 million d'unités en 2023, soit une augmentation de +37% en un an.

Petit bémol toutefois : en décembre, les ventes de voitures électriques neuves ont baissé, pour la première fois depuis avril 2020. Elles ont chuté de -16,9% sur un an, avec 160.700 unités écoulées. Un recul qui peut être attribué à deux facteurs : une performance relativement solide en décembre 2022, portée notamment par l'Allemagne où les ventes de véhicules électriques et hybrides avaient explosé (+114%). Les Allemands s'étaient rués dessus à l'approche de la fin des subventions gouvernementales accordées pour ce type d'achat. A contrario, et ce serait la deuxième raison de la baisse, le marché allemand a enregistré un net ralentissement des ventes le mois dernier (-47,6%), une fois de plus à cause de la fin des bonus à l'achat pour les voitures électriques.

Un marché qui retrouve des couleurs

Il n'empêche que les voitures à essence restent encore largement dominantes, avec 35,3% du total des ventes. En baisse toutefois par rapport à 2022 (36,4%). Suivent ensuite les voitures hybrides qui ont profité de la reprise du marché avec plus de 2,7 millions d'unités vendues (+29,5 sur un an) et représentent 25,8% de parts de marché. Alors que la vente de voitures à moteur thermique va être interdite en Europe en 2035, tous les constructeurs ont musclé leur offre de voitures hybrides et électriques, et ce n'est que le début.

Plus globalement, le marché européen des voitures neuves a rebondi de +13,9% en 2023, soit plus de 10,5 millions de véhicules écoulés. Après trois années très compliquées, la fin de la pénurie de pièces électroniques a permis à l'industrie automobile de reprendre ses livraisons. Mais le marché en décembre, les ventes ont tout de même baissé de -3,3% sur un an (867.052 unités).

Des hausses à deux chiffres ont été enregistrées en Italie (+18.9%), en Espagne (+16.7%) et en France (+16,1%) par rapport à 2022. Le marché automobile tricolore a retrouvé une certaine santé et a notamment vu la mise en circulation d'un nombre « record » de voitures électriques et hybrides rechargeables. L'augmentation a en revanche été plus modeste en Allemagne (+7,3%), pourtant premier marché du continent, à cause de ses faibles performances de décembre notamment (-23% sur un an).

Volkswagen cartonne, Stellantis accuse le coup

Du côté des constructeurs, le rebond du marché européen a été porté par son indétrônable leader, le groupe Volkswagen. Le géant allemand a écoulé près de 2,8 millions de voitures en un an, soit une croissance de +18%, malgré une fin d'année en très légère hausse (+1,1% de ventes en décembre).

Le français Renault affiche aussi une belle performance sur l'ensemble de l'année : +16,9% pour quasiment 1,2 million d'unités écoulées grâce à de solides ventes de sa marque éponyme et de Dacia. Il est ainsi numéro trois des ventes sur l'ensemble de l'année.

Le numéro deux reste Stellantis. Contrairement à ses deux concurrents, le groupe franco-italo-américain a terminé l'année sur des chiffres proches de ceux de 2022 : +2,9% sur un an, soit presque 1,9 million de voitures vendues. Il a souffert en fin d'année, ses ventes ayant dégringolé de -7,3% en novembre sur un an et surtout de -19,2% en décembre.

(Avec AFP)