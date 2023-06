En raflant BP Canada, Saint-Gobain se renforce en Amérique du Nord

Alors que le gouvernement vient de confirmer le déblocage de 300 millions d'euros supplémentaires pour Ma Prime Rénov', Saint-Gobain vient, lui, d'annoncer une nouvelle acquisition stratégique Outre-Atlantique. Moyennant 1,325 milliard de dollars canadiens, soit 925 millions d'euros, le fabricant et distributeur de matériaux de construction et de verre vient de s'offrir Building Products of Canada. Celui-ci détient 25 à 30% des parts de marché de la toiture au Canada. Sur le marché plus global de la construction, le Français doit également faire face aux groupes suisses Holcim et Sika.

« C'est le leader des bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel, un des deux seuls fabricants canadiens, spécialisé dans l'enveloppe externe des bâtiments et les panneaux d'isolation en fibre de bois », explique, ce lundi 12 juin à la presse, Benoit Bazin, le directeur général de Saint-Gobain.

Un quatrième achat majeur en quatre ans

Surtout, il s'agit du quatrième achat majeur du groupe français en Amérique du Nord dans la construction durable et la rénovation des bâtiments, en moins de quatre ans. Après Continental Building Products (CBP) pour 1,4 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros) en novembre 2019, GCP Applied Technologies pour 2,3 milliards de dollars en décembre 2021, et Kaycan pour 928 millions de dollars (860 millions d'euros) en mai 2022, Building Products of Canada va lui permettre de se renforcer dans une zone géographique, où il est déjà très bien implanté et où son chiffre d'affaires atteint 7 milliards de dollars américains.

« Nous devenons le numéro 1 des matériaux de construction en Amérique du Nord », assure ainsi le patron Benoit Bazin.

D'autant que la profondeur de marché est énorme : selon la major, il manque en effet 1,8 million de logements au Canada. Or, depuis 2021, le pays accueille, chaque année, plus de 400.000 migrants, et jusqu'à 500.000 par an à horizon 2025. Des chiffres qui donnent le tournis auxquels il faut ajouter un pourcentage de 75% de maisons âgées de plus de 20 ans et qui nécessitent d'être rénovées.

Une opération encore soumise à validation

A date, Saint-Gobain réalisé déjà 1,4 milliard de dollars canadiens de chiffre d'affaires au Canada. Avec cette nouvelle emplette, le total devrait monter à 1,8 milliard de dollars, le nouveau venu pesant 435 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et ce, même si l'Autorité de la Concurrence canadienne doit encore valider l'opération.

Sur ce point, Benoit Bazin se dit déjà « confiant ». « Nous ne serons pas producteurs, mais distributeurs, et apporterons beaucoup d'innovation, comme notre savoir-faire en matière d'économie circulaire », conclut le patron de Saint-Gobain. Le bouclage de l'opération est attendu d'ici à fin 2023.