Immobilier : les jeunes pousses de l'efficacité énergétique accélèrent dans la décarbonation

Les professionnels de l'immobilier, qui représentent 25% des émissions de gaz à effet de serre en France, n'ont tout simplement plus le choix pour atteindre la neutralité carbone. Les propriétaires bailleurs et occupants de bâtiments tertiaires privés et publics de plus de 1.000 mètres carrés doivent réduire leur consommation d'énergie sur la base de celles de 2010 : - 40% en 2030, -50% en 2040 et 60% en 2050 (Loi Elan 2018). A cela s'ajoute la taxonomie européenne, des indicateurs qui permettent aux entreprises de classer leurs activités économiques selon leur impact favorable sur l'environnement et aux investisseurs de flécher leurs capitaux en fonction de ces mêmes critères climato-compatibles.

Lire aussiTransition écologique des bâtiments tertiaires: Spie se positionne sur un marché à plusieurs milliards d'euros

Si la guerre en Ukraine a accéléré leur conversion à l'efficacité énergétique, les réglementations et leurs conséquences économiques et financières poussent désormais les détenteurs d'actifs à accélérer dans la transition écologique. Et ce au bénéfice des jeunes pousses positionnées sur ce secteur, en B2B, en récoltant des informations sur des objets connectés type compteur Linky pour l'électricité ou Gaspar pour le gaz.

Une levée de 20 millions d'euros

Pressée par ses clients, la plateforme Citron, qui collecte déjà les données énergétiques de 70.000 bâtiments, vient de lever 20 millions d'euros pour proposer à ses utilisateurs français et européens de nouveaux outils d'analyse et de suivi.

Avec cette rentrée d'argent frais, la startup déjà rentable (7,5-8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022) va ainsi créer une quarantaine de nouveaux modules. Le premier, commercialisé fin avril, permettra d'envoyer directement à l'exploitant des demandes d'intervention quand l'inconfort d'une pièce sera trop important ou la température trop élevée.

« La planète n'a jamais été dans un état aussi déplorable et la transition ne va pas suffisamment assez vite», déclare, à La Tribune, le fondateur de Citron, Vianney Raskin.

28 millions d'euros de chiffre d'affaires

Pour autant, ce dernier n'est pas le seul à proposer ces services. Ce à quoi il rétorque qu'il apporte des prestations de conseil dédiées, à la différence de ses concurrents comme Deepki (28 millions de chiffre d'affaires l'an dernier, 1,6 million de bâtiments dans 52 pays).

Cette jeune pousse spécialisée dans la « performance ESG - Environnementale, sociale et de gouvernance » - revendique, elle, le statut de « leader mondial » d'energy manager dans l'immobilier, après une levée de fonds record de 150 millions d'euros en mars 2022.

« Aujourd'hui, 60% du marché se pose des questions sur son patrimoine, 30% construit des trajectoires voire des plans d'investissements d'ici à 2050 et 10% met en œuvre », affirme, à La Tribune, le président de Deepki, Vincent Bryant, qui n'a pas perdu de vue son rêve américain.

Lire aussiEfficacité énergétique de l'immobilier: le rêve américain de la jeune pousse Deepki



230.000 habitants

D'autres encore comme Advizeo affiche un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros l'année passée, notamment grâce à une solution qui permet à ses clients de piloter à distance la « performance de l'ensemble » de leur patrimoine. Outre l'énergie, la startup a développé un tableau de bord sur le carbone, personnalisable en fonction des objectifs internes et légaux de ses clients.

Par exemple, en incluant les risques climatiques à l'échelle de l'actif, c'est-à-dire en pensant l'adaptation du bâtiment par rapport à sa localisation et à sa projection dans le temps.

« En matière d'impact, nous avons permis de faire économiser 515 gigawattheures (GWh) à nos clients en 2022, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle des habitants de la ville de Lille [230.000 habitants] », clame, à La Tribune, le président d'Advizeo, Cyril Sailly.

24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Plus modeste, avec les 3.000 bâtiments qu'il pilote, son confrère Alric Marc déclare avoir fait économiser 200 GWh, l'équivalent de la consommation d'une ville de 90.000 habitants. Au contraire de ses « confrères » - c'est son expression -, il ne se contente pas de placer des capteurs, mais aussi d'installer des automates - des actionneurs - fonctionnant automatiquement grâce à des données pré-enregistrées dans l'algorithme.

« Une fois que nous avons défini des cahiers des charges avec nos clients, notre technologie sait contrôler les usages », explique, à La Tribune, le président d'Eficia.

Un energy center reste néanmoins joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à un centre d'appel situé à Papeete, pour pouvoir répondre aux demandes d'ajustement de ses clients.

En revanche, déjà « bénéficiaire », il ne compte ni lever de fonds ni élargir son offre. « Sur ce marché réglementaire qui force les entreprises à s'outiller, nous restons focalisés sur les économies d'énergies », dit encore Alric Marc.

Dans tous les cas, concluent-ils tous de concert, les gains varient, « quasi-immédiatement », de 5 à 20%.