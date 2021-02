La transformation de bureaux en logements en voie d’accélération ?

Hasard ou coïncidence, le gouvernement comme la ville de Paris ont communiqué, ce 9 février, sur le souhait d'« accélérer » la transformation de bureaux en logements. Deux heures avant la visioconférence de presse du premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, et de son collègue chargé du Logement, Ian Brossat, c'est Emmanuelle Wargon qui a envoyé la première son communiqué.

« Alors que l'essor significatif du télétravail incite à changer d'échelle, la ministre déléguée au Logement a réuni des professionnels de l'immobilier pour faire un bilan des actions menées et accélérer la transformation en logements des bureaux vacants », est-il écrit dans une déclaration transmise aux journalistes.

417.000 m² ont fait l'objet de permis de construire

En mars 2018, son prédécesseur Julien Denormandie avait en effet signé une charte avec les foncières, investisseurs et promoteurs Bouygues Immobilier, Vinci Immobilier, Compagnie de Phalsbourg, La Française, Emerige, Gecina, Spie Batignolles, Icade, Kaufman & Broad et Novaxia, afin de trouver 500.000 mètres carrés de bureaux d'ici à 2020 et d'en faire 5.000 à 10.000 logements d'ici à 2022.

Suite à une réunion vendredi dernier avec ces dix acteurs, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière (IEIF), l'Union sociale pour l'Habitat (USH), le groupe Action Logement, la Fédération des promoteurs immobiliers...