Mal-logement : la Fondation Abbé Pierre appelle à la mobilisation générale

"Surpeuplement, impayés de loyers, copropriétés en difficulté, précarité énergétique..." les raisons du mal-logement sont nombreuses. D'après la Fondation Abbé-Pierre, qui vient de publier son rapport annuel, plus de 15 millions de personnes sont touchées, dont le détail des situations dresse un tableau affligeant :

5.732.000 dépensent plus de 35% de leurs revenus pour leur logement,

4.300.000 subissent le surpeuplement ,

, 3.558.000 se trouvent en situation de précarité énergétique,

1.210.000 en situation d' impayés ,

, 208.000 sont en habitat mobile (caravane, camping-car, mobile home...)

et 143.000 sans-domicile (rue, centre d'hébergement d'urgence...)

La spirale infernale de la misère

Principal constat : les individus quittant un dispositif d'aide sociale à l'enfance ou sortant de prison ou bien d'hôpital psychiatrique sont "souvent sans accompagnement ni solution de logement". Précisément, 19% des personnes sans-domicile disent avoir perdu leur logement à la suite d'une hospitalisation ou d'une incarcération, et 26% des sans-domicile nées en France sont d'anciens enfants placés.

La fondation recommande donc "une approche préventive" en formant les professionnels encadrants aux démarches et aux dispositifs d'accès à l'hébergement et au logement.

Pourquoi il faut faire du logement une priorité absolue

Par ailleurs, l'association a toujours plaidé pour le "Logement d'abord", à savoir orienter directement les personnes sans-domicile vers un logement autonome. Soutenue par le candidat Emmanuel Macron, cette approche fait l'objet d'un plan gouvernemental depuis 2018 avec 23 territoires désignés. La Fondation Abbé-Pierre regrette toutefois "des timides premiers pas" dans un contexte "marqué par les coupes budgétaires majeures". Concrètement, si Lille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux ou Nantes sont "correctement mobilisés", "les collectivités", plus généralement, "sont soumises à des contraintes financières drastiques". La fondation demande donc à l'État, aux élus et aux acteurs locaux, de prendre en compte les besoins de financement, de mobilisation, d'assouplissement et de changement de priorité, aux niveaux national comme local.