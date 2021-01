Virus mutant : un épidémiologiste français réclame la fermeture des frontières avec le Royaume-Uni

L'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, s'est prononcé lundi pour une fermeture de la frontière avec la Grande-Bretagne, où la nouvelle variante du coronavirus "change complètement la donne". Selon lui, non seulement, elle se répand rapidement, mais les autorités sanitaires britanniques n'arrivent pas du tout à contrôler son expansion. Pour rappel, le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe par la pandémie de Covid-19.

Lire aussi : Variante du Covid-19 au Royaume-Uni : Macron convoque un Conseil de défense sanitaire exceptionnel

"Il est effectivement (...) vraiment important de se poser la question de la fermeture des frontières. On parle effectivement du Royaume-Uni. On a l'Irlande. C'est certainement une question à mettre à l'ordre du jour. Ce n'est évidemment pas à nous, Conseil scientifique, de décider (mais) on le met sur la table, c'est évident", a-t-il déclaré sur l'antenne de BFMTV-RMC ce matin.