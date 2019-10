À Toulouse, l'explosion d'AZF effacée du paysage

Quand une forte déflagration résonne sur l'agglomération toulousaine, le 21 septembre 2001, la population pense à un attentat... Finalement, la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire en France vient de se dérouler sur le site de l'usine AZF, classée Seveso seuil haut. En cause, l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium. L'usine appartenant à l'entreprise Grande Paroisse, elle-même propriété du groupe Total, produisait en grande partie des ammonitrates agricoles et des nitrates d'ammonium industriels.

Le bilan est lourd pour la Ville rose où l'on dénombre 31 victimes et 2500 blessés. « Il aurait pu être bien plus important, car, à côté de l'usine AZF, se trouve encore aujourd'hui un site d'Ariane-Group, l'ancien site industriel de la Société nationale des poudres et explosifs où sont produits les principaux composants du propergol, le carburant pour les lanceurs Ariane », précise Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse et adjoint à l'urbanisme au moment des faits.

Au coeur de l'agglomération

Autrefois, ces deux sites étaient à l'écart des habitations, mais l'étalement urbain les a, au fil des années, englobés au coeur de l'agglomération. Après cette catastrophe, aux...