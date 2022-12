Alix Roumagnac, un homme face au climat

Alix Roumagnac est à l'avant-poste d'un observatoire très concret du changement climatique. Fondateur et président de Predict Services à Montpellier en 2006, il est un habitué des radios et chaînes de télévision qui, à chaque épisode météorologique hors normes, le sollicitent pour évaluer le risque. Car c'est cela son métier : travailler sur l'anticipation du risque météorologique. Ses équipes sont sur le pont H24, l'œil rivé sur des écrans géants où se jouent en direct les événements météo extrêmes, prêtes à dégainer des procédures d'alerte, de suivi et d'accompagnement des communes exposées mais aussi de grandes entreprises (25 000 communes, une dizaine de compagnies d'assurances, 20 millions de numéros de téléphone et mails couverts par l'alerte) en cas de pluies cévenoles diluviennes ou de tempête violente, susceptibles de mettre des populations et des biens en danger. « Depuis presque vingt ans que j'observe le climat, je peux confirmer qu'il y a une accélération des événements climatiques qui va plus vite que tout ce que les experts pouvaient craindre », lâche-t-il...

Le déclic

Fils d'enseignant, Alix Roumagnac a grandi dans l'arrière-pays héraultais, non loin de Bédarieux. « J'ai passé mon enfance dans les bois, au bord des ruisseaux, et probablement en raison de cette sensibilité proche de la nature, j'ai opté pour une formation scientifique à l'Université de Montpellier dans la filière "eau" », raconte-t-il. Sa carrière démarre en 1989 chez BRL, concessionnaire du réseau hydraulique propriété de la Région Languedoc-Roussillon (aujourd'hui Occitanie). Alix Roumagnac fait ses armes sur la qualité des eaux en milieu urbain et sur la réutilisation (déjà) des eaux usées.

Un déclic se fait quand, en 1999 puis 2002, l'Aude et le Gard sont frappés par de violentes inondations : « J'étais directeur du département hydraulique de BRL Ingénierie. Un audit avait alors mis en évidence la nécessité de l'accompagnement des collectivités lors de ces événements extrêmes. Des échanges avec les élus naît l'idée de créer un service dédié. » On est alors avant la création des plans communaux de sauvegarde (PCS) qui seront rendus obligatoires quelques années plus tard par la loi de modernisation de la sécurité civile (août 2004)... Une collaboration s'établit entre BRL, Airbus qui apporte les images satellitaires, et Météo France. Des expérimentations sont menées avec trois communes, notamment Sommières (Gard). « En 2005, de nouveaux événements climatiques touchent les mêmes communes mais toutes les trois utilisent notre outil expérimental : on fait alors la démonstration par la preuve. »

« Les eaux rejoignent les villages »

Predict Services est créée en 2006, avec trois actionnaires : BRL, Airbus et Météo France. Convaincu du bien-fondé du projet, Alix Roumagnac lâche le confort de son poste à BRL pour piloter la start-up. Il a un peu plus de 40 ans et repart à zéro. « Cela rejoignait mes convictions et cela redonnait du sens à ce que je faisais », se souvient-il. Malgré les tragédies météorologiques dont sont victimes certains territoires, le dirigeant met les pieds en évangélisation : « Pendant plusieurs années, il a fallu convaincre tous les jours les maires, les services, les scientifiques... Les esprits n'étaient pas prêts. Mais en deux générations de maires, entre 2006 et 2015, il y a eu une réelle prise de conscience. Depuis la création de Predict Services, aucune commune n'a arrêté de travailler avec nous et heureusement, il n'y a plus trop de climatosceptiques. Aujourd'hui, la question c'est : comment atténuer le changement climatique ? »

C'est désormais son cheval de bataille : « Utiliser la confiance dont est créditée Predict Services pour porter le message de l'urgence. Mais attention à ne pas faire de catastrophisme ni de discours culpabilisant. » Ses voyages alimentent ses convictions : « Que ce soit au Maroc, en Tunisie, à Haïti ou en Angola (où Predict Services fait du transfert de savoir-faire, NDLR), j'ai vu des gens qui vivent à des niveaux de vie totalement différents des nôtres, qui pratiquent la sobriété depuis toujours mais par nécessité et de manière heureuse quand ils sont déconnectés de nos sirènes, de notre modèle. Récemment, je suis allé à Madagascar et j'ai vu une île concrètement affectée par les conséquences de notre mode de vie : les eaux rejoignent les villages et font tomber les cocotiers sur les plages, les tortues commencent à aller pondre dans l'arrière-plage pour que les œufs ne se noient pas. Et les villageois malgaches ne comprennent pas d'où cela vient, ils se disent simplement que cette année, les marées sont particulièrement hautes... Comment faire en sorte que ces gens puissent continuer à vivre là ? Je ne suis pas un coléreux mais cela me bouscule et me pousse à convaincre de manière rationnelle. »

La goutte d'eau et le canadair

Alors dès qu'il le peut, il raconte, témoigne, insiste : conférences dans des mairies, assemblées générales de grandes compagnies d'assurances, ou conférence des Nations Unies. En juin dernier, lors d'un événement de l'ONU sur la plateforme de gestion globale des risques, Alix Roumagnac intervenait ainsi sur le système d'alerte précoce et l'intérêt de partenariats publics-privés : « Plus d'une personne sur deux dans le monde n'est pas couverte par ce système d'alerte, et Predict Services propose de mettre ses outils à disposition de l'Organisation météorologique mondiale pour contribuer à améliorer cela. »

« Les décisions sont difficiles à prendre et les solutions se trouveront à l'échelle du particulier jusqu'aux États en passant par les collectivités et les entreprises, observe-t-il. La notion de sobriété est une première graine dans l'esprit des gens, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des petites résolutions. Cela commence par la lumière que l'on éteint et un jour, on s'interrogera sur l'utilité d'une voiture. J'aime bien l'image du colibri : le précaire apportera sa petite goutte d'eau et le groupe Total un canadair... L'écologie politique ne doit pas être culpabilisante ni clivante. Il faut proposer un plan d'action applicable à tous et que la sobriété donne le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand que soi, qu'elle ne soit pas perçue comme une contrainte. Elle est souvent liée à la notion de décroissance, qui ne devrait plus faire peur : il faut montrer comment on peut continuer à avoir du service, du commerce mais en intégrant une notion durable. Les entreprises doivent-elles toujours chercher la croissance ? Kenneth Boulding (économiste et philosophe américain, NDLR) a dit : "Celui qui pense qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste". Pour ma part, je viens de faire accepter par le conseil d'administration de Predict Services (35 personnes, 5,50 M€ de chiffre d'affaires, NDLR) de ne pas inscrire l'entreprise dans une croissance à tous crins, car je souhaite préserver notre cœur de métier qui est de sauver des vies... On a trente ans pour faire une révolution industrielle qui intégrera la décarbonation, et tout le monde doit y contribuer. »

............................................................................................................................

ACTUELLEMENT EN KIOSQUE ET DISPONIBLE SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE