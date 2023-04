BP résiste à la fronde d'actionnaires mécontents de sa trajectoire de décarbonation

Les fonds de pension frondeurs n'ont pas réussi à s'opposer à la reconduction de Helge Lund, président de BP, à l'occasion de l'assemblée générale qui se tenait jeudi à Londres. Ils ne sont, en effet, parvenus à réunir que 9,57% des votes. Une autre résolution d'actionnaires proposée par l'organisation d'actionnaires activiste Follow This, qui aurait forcé BP à revoir ses plans de transition énergétique pour les rendre plus ambitieux, n'a récolté que 16,75% du total des votes.

Mark van Baal, fondateur de Follow This, a affirmé que le groupe « trompait les actionnaires » en présentant ses plans de transitions énergétiques comme étant en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris. BP avait annoncé en février, en marge de résultats record, qu'il comptait doper ses bénéfices d'ici 2030 en investissant davantage à la fois dans les énergies renouvelables, mais aussi dans les hydrocarbures, ralentissant le rythme de sa transition énergétique.

Greenpeace, qui louait un an plus tôt « le plus ambitieux des géants pétroliers » pour sa transition, avait alors fustigé des engagements « sapés par la pression des investisseurs et des gouvernements ».

« 2050 est bien trop loin, il faut agir maintenant »

L'assemblée générale de BP a tout d'abord été perturbée dès son début par des militants de l'ONG Fossil Free London interrompant à plusieurs reprises les discours du président du groupe, Helge Lund, et du directeur général, Bernard Looney, pour manifester leur opposition à la stratégie de neutralité carbone de l'entreprise. « 2050 est bien trop loin, il faut agir maintenant », a lancé une militante au dirigeant, jugeant que les objectifs climat du groupe n'étaient « pas suffisants ». « Arrêtez de forer pour extraire des combustibles fossiles », a lancé un autre. La sécurité a fait sortir plusieurs militants.

Par ailleurs, près d'un actionnaire sur cinq, soit 18,05% des actionnaires, ont voté contre le plan de rémunération des dirigeants, malgré les bénéfices record du groupe, selon des résultats préliminaires du vote.

Bernard Looney s'est dit, lui, « ravi du soutien massif reçu avec les votes de ce jour ». Lors de la conférence, il a défendu la nouvelle stratégie en affirmant qu'il ne s'agissait pas de renouvelables ou hydrocarbures, mais des deux en même temps.

(Avec AFP)